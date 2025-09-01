久しぶりの放送となった、情報バラエティ番組『教えて！ニュースライブ 正義のミカタ』（ABCテレビ）。夏休み期間中も続々と発生するニュースのなかでも、今回番組がトップで扱うのは、いまいち行方がわからない石破政権についてだ。

夏の参院選での大敗を受け、衆参少数与党となった自民党。しかし、石破総理や森山幹事長の進退はいまだ不透明のままだ。選挙後は厳しい表情だったものの、今や会見では、

「（所信表明での「楽しい日本」を受けて）大統領とか総理大臣とかやっておりますと、あまり楽しいことはございませんで。そこで外務大臣、笑わない！」

と、笑いを誘う余裕も出てきた。

なぜか？

それもそのはず。石破総理に追い風が吹いてきているというのだ。

ANNが実施した世論調査によると、「石破総理は『辞任すべき』だと思いますか？」の問いに対して、「思わない」が上回っている。それに併せて、内閣支持率も34.1％と上昇しているという。

これを受けて、お笑いコンビ「海原やすよ ともこ」の海原ともこが「石破総理支持率アップの理由は何ですか？」と質問した。

世論調査の結果に対して「（辞任すべきだと）『思わない』っていう人は、圧倒的に高齢者が多いんです」という政治ジャーナリストの青山和宏氏。

また石破総理は、この結果に気を良くしたのか、総裁選の前倒しに関しても「前倒しを要求する議員は署名捺印した書面を提出すること」を決定。これにより、自身に反対する議員が丸わかりとなり、声が上がりにくい状況になっているという指摘が噴出しているという。

青山氏は、「しかも、提出する期限を5時間だけに設定した。すると、その5時間は各局がテレビ中継をしますよ。『代理はだめ。本人が出しに来い。お前の顔を晒してやる！』簡単にいうと、そんな感じです」と解説。

「ケンカに近いやん！」「踏み絵か！」と、ざわつく一同のなかにあって、「さもありなん」という表情を見せているのが、イラク派遣時に“ヒゲの隊長”として親しまれ、長年参議院議員を務めるも、今回の選挙で落選の憂き目を見た佐藤正久氏だ。

どうやら、石破総理が防衛大臣だった時から、佐藤氏は恨みに思っていることがあるらしい。

「この“いやらしさ”は、今回の締め付けと通じる部分もあるかなと。もともと揉め事とか、面倒くさいものから逃げようという性格の方なので」

と、ぶっちゃけ。

佐藤氏の本音トークに、スタジオも失笑に包まれた。

さらに、ガソリン減税のために結局減税か!？ というテーマでは、髙橋氏がある人物に対して、

「すっごい稚拙なんですよ。こんなこともわかってなくて全国ネットで堂々と発表するなんて、ア…（以下自粛）」

と発言！

さて、誰に対して何を語ったのか!?

久しぶりの生放送でも、相変わらずこの番組でしか聞けない出演者たちの発言が炸裂したバラエティ番組『教えて！ニュースライブ 正義のミカタ』（ABCテレビ）。

8月30日に放送された今回は、他にも「外国へはバラマキOK!? 石破外交」「トランプ和平 ウクライナ侵攻の行方は？」などについても語られている。

