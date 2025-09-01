シンガー・ソングライター福山雅治が1日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）で、元NHKアナウンサー武田真一、お笑いコンビ、南海キャンディーズの山里亮太、同局の黒田みゆアナにドームライブへの出演をオファーした。福山は番組テーマソング「万有引力」を手がけている。昨年6月、横浜アリーナで行われたライブでこの曲を歌った時には、ゲストとして武田がギター、山里と黒田は木琴を担当した。

福山はデビュー35周年にあたり、8月30、31日に大阪・京セラドームから7年ぶりのドームライブをスタートさせた。今月14・15日には埼玉・ベルーナドーム、同27・28日 福岡・みずほPayPay（ペイペイ）ドーム福岡でのライブが控えている。

福山は「武田さん、山里さん、黒田さん、ステージの魅力、魔力に取りつかれてしまったんではないか。また、ステージの魅力、魔力を感じていただきたい。ぜひ今回、ドームライブへ出演していただけないでしょうか」と依頼した。

3人はどこかで出ることになりそうだ。武田は「やったー！」と叫び、ガッツポーズを見せた。山里は「武田さんすごいと思うのは『やったー』って」とツッコんだが、武田は「やりますよ、もちろん！」と、右手をぐるぐる振り回してギターをかき鳴らす「ザ・フー」のピート・タウンゼントばりのウィンドミル奏法の仕草を繰り出し「大丈夫です。緊張しても…その場の勢いで…」と語り、突如「ヤルゼェー！」と、豹変して絶叫。山里は「いやあ怖いよ。迷惑かけたくないよ」と及び腰だった。