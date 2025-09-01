俳優織田裕二（57）が31日、TBS系「日曜日の初耳学」（日曜午後10時）に出演。いかりや長介さんからもらった手紙で「踊る大捜査線2」をやる気になったと明かした。

結果として173億円で邦画実写で興行収入ランキング1位になっている「踊る大捜査線 THE MOVIE2 レインボーブリッジを封鎖せよ！」（2003年公開）について、織田は「作るつもりはなかった」と話している。

主役の青島俊作刑事を演じた織田は「いかりやさんからお手紙を1回直接いただいたことがあって」と話してMC林修氏から「どんなこと書かれていたんですか」と聞かれて織田は「青島よぉ〜…いいかげん集めろ、みたいな、そういう、いかりやさんが書いた和久さん（いかりやが演じたベテラン刑事・和久平八郎）調の手紙をくれて、『俺もそろそろ待ちきれねーぞ、年齢が年齢だし、早く作れ』って、そういうお手紙をいただいて、しゃれた手紙なんですよ。実はそのとき、パート2のとき、顔がむくんでいたんですね。ご病気なんだ、ってそのとき分かって」と話した。

そして「2は間に合ったですけど、2のあと亡くなられて、で、和久さんがいなくなったら、もう終わりだな、とあきらめた。もうこの作品はできないだろう、って」と寂しそうに話した。