健康経営の現状把握から計画立案、認証取得支援までを一貫！健康経営NAVIテラス「NAVI JOURNEY(ナビ・ジャーニー)」

写真拡大 (全2枚)

「健康経営NAVIテラス」は、新サービス「NAVI JOURNEY(ナビ・ジャーニー)」を2025年9月1日より提供開始。

 

健康経営NAVIテラス「NAVI JOURNEY(ナビ・ジャーニー)」

 

 

「健康経営NAVIテラス」は、新サービス「NAVI JOURNEY(ナビ・ジャーニー)」を2025年9月1日より提供開始しました。

健康経営の現状把握から計画立案、認証取得支援までを一貫するこのサービスは、無料診断プランと4つの有料サポートプランで構成され、企業の健康経営を確実に推進します。

【健康経営 認証取得を目指す企業必見】

無料診断付き！「NAVI JOURNEY(ナビ・ジャーニー)」提供開始

〜NAVIテラス開設半年記念キャンペーンも同時開催〜

本サービスは、健康経営の無料診断から認証取得支援までをワンストップでサポート。

中小企業から大企業まで、導入ステージに応じた柔軟なプランを提供し、スムーズな健康経営の推進と認証取得を実現します。

■5つのサービスメニュー

●健康経営ベースライン診断《無料》

健康経営診断 〜健康経営、まずは“見える化”〜

健康経営の現状を可視化し、課題を把握できる無料プラン

●メールサポートプラン《有料》

メールのみでいつでも気軽に相談できる月額固定プラン

●スタートアッププラン《有料》

健康経営 初級コンサルティングプラン

●パートナープラン《有料》

継続的な伴走支援プラン

●認定ナビゲーションプラン《有料》

健康経営認定取得をゴールまでサポートするプラン

■NAVIテラス開設半年記念 新規会員登録キャンペーン

2025年9月1日〜9月30日の期間に新規でNAVIテラス会員登録がきた企業様に、以下の特典を用意されています。

・疲労回復・肩こり・腰痛・冷え性など17の効果効能を体感できる入浴剤「HOT TAB」をプレゼント

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 健康経営の現状把握から計画立案、認証取得支援までを一貫！健康経営NAVIテラス「NAVI JOURNEY(ナビ・ジャーニー)」 appeared first on Dtimes.