健康経営の現状把握から計画立案、認証取得支援までを一貫！健康経営NAVIテラス「NAVI JOURNEY(ナビ・ジャーニー)」
「健康経営NAVIテラス」は、新サービス「NAVI JOURNEY(ナビ・ジャーニー)」を2025年9月1日より提供開始しました。
健康経営の現状把握から計画立案、認証取得支援までを一貫するこのサービスは、無料診断プランと4つの有料サポートプランで構成され、企業の健康経営を確実に推進します。
【健康経営 認証取得を目指す企業必見】
無料診断付き！「NAVI JOURNEY(ナビ・ジャーニー)」提供開始
〜NAVIテラス開設半年記念キャンペーンも同時開催〜
本サービスは、健康経営の無料診断から認証取得支援までをワンストップでサポート。
中小企業から大企業まで、導入ステージに応じた柔軟なプランを提供し、スムーズな健康経営の推進と認証取得を実現します。
■5つのサービスメニュー
●健康経営ベースライン診断《無料》
健康経営診断 〜健康経営、まずは“見える化”〜
健康経営の現状を可視化し、課題を把握できる無料プラン
●メールサポートプラン《有料》
メールのみでいつでも気軽に相談できる月額固定プラン
●スタートアッププラン《有料》
健康経営 初級コンサルティングプラン
●パートナープラン《有料》
継続的な伴走支援プラン
●認定ナビゲーションプラン《有料》
健康経営認定取得をゴールまでサポートするプラン
■NAVIテラス開設半年記念 新規会員登録キャンペーン
2025年9月1日〜9月30日の期間に新規でNAVIテラス会員登録がきた企業様に、以下の特典を用意されています。
・疲労回復・肩こり・腰痛・冷え性など17の効果効能を体感できる入浴剤「HOT TAB」をプレゼント
