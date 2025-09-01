日本アクセス 新商品グランプリ2025秋冬 大賞はニコニコのり「30種の素材が入った野菜ふりかけ」

日本アクセスは「新商品グランプリ2025秋冬」の結果を公表した。グランプリには、ニコニコのり「30種の素材が入った野菜ふりかけ」が選ばれた。各部門1位とトレンド賞は次の通り。

【グランプリ／加工食品部門】「30種の素材が入った野菜ふりかけ」（ニコニコのり）【冷蔵食品部門】「燻し風たくあん刻んでみちゃいました」（新進）【冷凍食品部門】「大阪王将 肉汁爆弾餃子」（イートアンドフーズ）【アイス部門】「ミニカップ悪魔のささやきチョコレート」（ハーゲンダッツ ジャパン）【トレンド賞】▽加工食品「朝食×腸活きな粉アサイーブレンド」（真誠）▽冷蔵食品「QBBひとくちチーズデザートシャインマスカット」（六甲バター）▽冷凍食品「まるかじゅりブルーベリー＆シトラス（グレープフルーツ入り）」（アヲハタ）▽アイス「ミニカップ悪魔のささやきチョコレート」（ハーゲンダッツ ジャパン）。

「新商品グランプリ2025秋冬」は60社73品（加工食品31、冷蔵17、冷凍17、冷食15、アイス10）がエントリー。日本アクセスの東西展示会で一般消費者120人（東西各60人）がすべてのエントリー商品を試食し、価格・味・量・利便性・トレンド性などを総合的に評価した。

グランプリの「30種の素材が入った野菜ふりかけ」は、高品質な海苔をたっぷり使用し、栄養バランスにも優れていることや、試食評価ではご飯だけでなく、パンとの相性の良さも支持された。