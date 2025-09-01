優勝候補セルビアに痛手…主将ボグダン・ボグダノビッチがユーロバスケット残り試合全休

8月31日。セルビアのバスケットボール連盟は、ボグダン・ボグダノビッチ（ロサンゼルス・クリッパーズ）が現在開催されている「FIBAユーロバスケット2025」残り試合を全休すると発表した。

「セルビア代表のキャプテン、ボグダン・ボグダノビッチは、グループステージ第2戦のポルトガル代表戦でハムストリングを負傷したため、FIBAユーロバスケットの残りの試合には出場しません。ボグダノビッチはハムストリングの筋肉断裂と診断され、残りの大会も出場しないことになります。ボグダンと、彼の所属するロサンゼルス・クリッパーズとの合意によって、キャプテンはできるだけ早く回復するためにアメリカで集中治療を受けることになります」

ボグダノビッチは33歳のベテランガード。大会最初の2試合で、平均9.0得点3.5リバウンド4.0アシスト1.0スティールを残すも、30日のポルトガル代表戦の前半終盤にドライブした際にハムストリングを負傷。

ニコラ・ヨキッチ（デンバー・ナゲッツ）擁するセルビアは、今大会の優勝候補の一角で、ここまでグループフェーズ3連勝。すでにグループA突破を決めていて、決勝トーナメントへ出場する。今後チームはボグダノビッチに代わり、ステファン・ヨビッチがキャプテン腕章を着用していくこととなる。