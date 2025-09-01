「椛島光 Calendar 2026.01-2026.12」（KADOKAWA）が11月28日に発売される。また本商品の予約受付が8月29日より開始された。

【写真】「椛島光 Calendar 2026.01-2026.12」収録カットを見る

本作は椛島本人たっての希望で、発行部数13万部超の写真集「未来ちゃん」などで知られる写真家・川島小鳥が撮影を担当。川島が撮影した西野七瀬の写真集「風を着替えて」(2016年、集英社刊)がきっかけで川島の作品に感銘を受けたという椛島は、自身の1st写真集「chouchou」（2024年、集英社刊）でも「風を着替えて」のオマージュをこっそりと盛り込むほどの思い入れ。川島と作品を作りたいという、デビュー前から数えて約10年越しの思いが本作で実現した形となった。

舞台は岡山・牛窓。1日の中で干潮時にだけ現れる3つの島を結ぶ奇跡の砂の道「ヴィーナスロード」をはじめ、趣のある路面電車「岡山電気軌道」、地中海ロケーションを想起させる海岸沿いの「ホテルリマーニ」、お洒落な古民家カフェや瀬戸内海の絶景を臨む神社の参道ーー。

穏やかな時間と海沿いの爽やかな空気に包まれたシチュエーションの中、椛島との2人だけの旅路を擬似体験できるような【心の距離感45cm】をテーマにした卓上カレンダーとなっている。

■椛島光コメント「岡山県の牛窓を訪れての撮影でした。なかでも、黒島のヴィーナスロードは天気がよかったこともあり、海と空の景色が本当に綺麗で歩いているだけで心が満たされました。牛窓の自然を感じながら散歩をしたり、地元の食材を使った料理をいただいたりと終始楽しい撮影でした。今年の夏は特別に暑く感じられますが、その分、この旅での思い出は鮮やかで忘れられないものになりました。いつかご一緒できたら嬉しいなと思っていた川島さんとの撮影が叶った喜びも重なり、私にとってこの夏一番の思い出になりました。夏の思い出がぎゅっと詰まったカレンダー、ぜひご覧いただけたら嬉しいです！」

（文＝リアルサウンド ブック編集部）