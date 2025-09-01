King ¡õ Prince¹â¶¶³¤¿Í¡¢¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ù·çÀÊ¤ò¼Õºá¡ÖºÇ¹â¤Î¥À¥ó¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¸µÂÀ¤È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¡¢°ìÀ¸Ëº¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡King ¡õ Prince¤Î¹â¶¶³¤¿Í¡Ê¢¨¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¤¬1Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó48¡Ù¡Ê8·î30Æü¡¢31Æü¡Ë¤Î¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ò¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤á·çÀÊ¤·¤¿¤³¤È¤ò¼Õºá¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¶ÛÄ¥¤·¤¿É½¾ð¤Ç¡Ä¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼½¢Ç¤²ñ¸«
¡¡¹â¶¶¤ÏÊ¸½ñ¤òÅê¹Æ¡£¡Ö24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð±é¤µ¤ì¤¿³§¤µ¤ó¡¢ÈÖÁÈ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¡¢´Ø¤ï¤é¤ì¤¿Á´¤Æ¤Î³§¤µ¤ó¡£ËÜÅö¤Ë¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¡Ö¤½¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬½Ð¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¼Õºá¡£¡ÖÎ÷¤ä¸µÂÀ¡¢¤½¤·¤Æ³§¤µ¤ó¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥«¥Ð¡¼¤·¤¿Ãç´Ö¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö½àÈ÷ÃÊ³¬¤ÇËÍ¤¬´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿ÁÛ¤¤¤Ï¡¢³§¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÇÒ¸«¤·¤Æ¤è¤ê¡¢¶¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Ö¿Í¤òÃÎ¤ê¡¢ÁÛ¤¦»ö¤Ç¼«Ê¬¤âË¤«¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¡×¡Ö¤½¤·¤Æ¡¢¥À¥ó¥¹¤Ï³Ú¤·¤¤!¤È¤¤¤¦¤³¤È¡×¤Èµ¤¤Å¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼¨º¶¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖºÇ¹â¤Î¥À¥ó¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¸µÂÀ¤È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¡¢°ìÀ¸Ëº¤ì¤Þ¤»¤ó¡£³§ÍÍ¡¢ËÜÅö¤Ë¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡×¤È·ë¤ó¤À¡£
