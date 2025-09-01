サクラクレパスは、「クーピー マーカー5 レトロ喫茶／ポップダイナー」を10月上旬から販売を開始する。

「クーピー マーカー」は、クーピー ならではのやわらかな発色となめらかな書き心地が特長の商品。水性の蛍光マーカーのようにインキのかすれ・にじみが起こったり、ペン先が乾いてしまうような心配もなく、インキでは表現できない手書き感を楽しめる。



左から：「クーピー マーカー5 レトロ喫茶」「同 ポップダイナー」

辞書などの薄い紙でも裏写りすることなく、ペンケースも汚れにくいため、ダイレクトに収納可能とのこと。また、本体の軸は、指先にフィットする三角形の太軸で持ちやすく、机から転がり落ちる心配もない。定番（3色入り）のミルキー、ポップ、レトロ、キャンディ、和モダンの5種類に加え、今回限定のレトロ喫茶、ポップダイナー（それぞれ5色入り）を用意した。喫茶店やダイナーといった幅広い層から人気のレトロ飲食店をテーマにした特別なパッケージデザインが特長となっている。

［小売価格］748円（税込）

［発売日］10月上旬

サクラクレパス＝https://www.craypas.co.jp