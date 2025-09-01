北朝鮮の金正恩（キム・ジョンウン）国務委員長が中国訪問を控え、咸鏡南道（ハムギョンナムド）に続いて慈江道（チャガンド）地域に移動し、朝中国境地域に近づいた。これを受け、中国入りが迫っているとの見方が出ている。金委員長は3日に中国北京天安門広場で開催される戦勝節（抗日戦争および反ファシスト戦争勝利80周年大会）行事に出席する。

金委員長は先月31日、新しく操業した重要軍需企業所を訪問し、ミサイル生産能力を点検した。1日の朝鮮中央通信によると、金委員長はこの日、新しく設計された流れ式（ベルトコンベア式）ミサイル自動化生産工程体系を具体的に把握したと報じた。

金委員長はこの日、新しいミサイル生産ラインを視察し、「わが軍隊のミサイル武力の展望的需要を満たすことができる現代化した生産工程が確立されたのであり、国家的なミサイル生産能力が飛躍的に成長し、重要ミサイル部隊に対する戦闘定量を計画通り、構想通りに増やすことができる確固たる担保が用意された」と述べた。

庾竜源（ユ・ヨンウォン）国民の力議員は聯合ニュースに「金委員長が訪問した新設ミサイル工場は、KN−23系列の北朝鮮版イスカンデルミサイルの基本型と改良型を生産していると推定される」と述べた。続いて「北がウクライナ戦争に保有していた大量の弾道ミサイルを支援したことで不足した在庫分を早期に確保しようとしているようだ」とし「また、ロシアに追加で武器を支援する可能性も高いとみられる」と分析した。

この日、朝鮮中央通信は金委員長が訪問した企業所が位置する地域を具体的に公開しなかったが、北朝鮮の各種軍需工場が密集した慈江道地域である可能性が高い。ここにある2・8機械総合工場はミサイルと迫撃砲の弾頭を生産するところと知られる。

金委員長は30日には咸鏡南道の「楽園郡海養殖事業所」竣工式に出席した。前日の29日には平壌（ピョンヤン）で派兵軍人に対する「第2次国家表彰授与式」に出席した。