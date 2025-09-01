ＳＨＥＬＴＥＲ．道志は、自然と火、人とのつながりをコンセプトにした一組限定の一棟貸宿です。

ＳＨＥＬＴＥＲ．道志

開催期間 ： 2025年10月1日(水)〜10月31日(金)

実施施設 ： ＳＨＥＬＴＥＲ．道志

神奈川県相模原市緑区青野原

ＳＨＥＬＴＥＲ．道志は、自然と火、人とのつながりをコンセプトにした一組限定の一棟貸宿です。

この施設では、2025年10月の予約限定で、地元農場で育まれたぶどうを使用し、地元Kentoku Winery(ケントクワイナリー)にて醸造された希少な日本ワイン〈TSUDOI 2024〉をウェルカムワインとして特別プレゼントします。

「ここにしかないものを…」五感で楽しむ貸切宿

折角足を運んでもらったこの土地、魅力をもっと知ってほしい。

そんな思いで、五感のひとつである味覚で楽しむ地元産クラフトワインを、ウェルカムドリンクとして提供します。

庭園を映し出すピクチャーウィンドウ

■地元の恵みで生まれたクラフトワインで、深まる秋を五感で愉しむ一カ月

Kentoku Winery(ケントクワイナリー)とのコラボレーション

神奈川県相模原市で醸造される希少なクラフトワイン〈TSUDOI 2024〉を、ＳＨＥＬＴＥＲ．道志、一棟貸宿にて提供。

Kentoku Winery(ケントクワイナリー)は神奈川県相模原市唯一のワイナリー。

ぶどうの栽培から醸造まですべてが地元産。

「相模原の味」を探求しています。

神奈川県内初の特区認定も獲得したイノベーションを起こし続ける代表の森山氏。

都心から近い神奈川より発信する事で、より多くの人に日本のワインを知ってもらいたい。

と語ります。

発売前に完売してしまう品種もある大人気のワイナリーによる極上のワインを楽しめます。

■施設概要

名称 ： ＳＨＥＬＴＥＲ．道志

所在地 ： 神奈川県相模原市緑区青野原3634-3

定員 ： 最大8名(1日1組限定)

料金 ： 1泊 65,000円〜(税込)※季節変動あり

アクセス ： 都心から約70分、中央道「相模湖IC」より約30分

主な設備 ： 貸切サウナ(水風呂付)／日本庭園／焚火台／バーベキュー設備／

フルキッチン／Wi-Fi完備

水風呂完備の完全プライベート空間

石畳をそっと踏みしめ、緑の庭園を散策

和モダンリビングでのひととき

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 日本ワイン〈TSUDOI 2024〉をウェルカムワインとして特別プレゼント！SHELTER．道志 appeared first on Dtimes.