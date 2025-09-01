韓国で、ある配達員がマンションのエレベーター前で立ち小便をする様子がカメラに捉えられて問題になっている。

8月30日、あるオンラインコミュニティに「廊下で小便までする最悪の配達員」というタイトルの投稿が掲載された。

投稿者Aさんは「最悪の配達員」とし「7月、配達中に廊下で堂々と立ち小便をする場面」とし、防犯カメラの写真を公開した。

写真には、配達員がエレベーターのドアに体を密着させて立っている様子が映っていた。配達員がその場を離れた場所には、小便と推定される液体が残っていた。

Aさんは「床に小便の跡がそのまま残っていた」とし、「こうした行動のせいで配達員全体のイメージが悪くなる」と指摘した。

インターネット上でも「いくら急いでいてもこれはないだろう」「自分が住んでいる家でも同じようにするのか」「急いで用を足したのなら片づけくらいはするべきではないか」などと、配達員の行動を批判した。

路上放尿（立ち小便）は軽犯罪処罰法第3条により、10万ウォン（約1万円）以下の過料または拘留などの処罰を受ける場合がある。