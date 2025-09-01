ドラマ『19番目のカルテ』の公式Xが更新され、主演を務める松本潤と主題歌を担当するあいみょんとの2ショットを投稿した。

【写真】『19番目のカルテ』主演の松本潤と一緒にピースする主題歌担当のあいみょん

■松本＆あいみょんのスペシャル対談が実現！

日曜劇場『19番目のカルテ』（TBS系）の主演を務める松本。ドラマの中では、魚虎総合病院に新設された総合診療科の医師、徳重晃を演じている。そのドラマの主題歌にあいみょんの「いちについて」が起用されている。

『情報7daysニュースキャスター』（TBS系）の8月30日放送回にて、松本とあいみょんの対談が公開された。放送前に、「松本潤さんとあいみょんさんのスペシャル対談が実現！！お2人の初対談！ということでどんなトークが飛び出すのか…!? ぜひ、お見逃しなく!」とコメント。ジャケット姿の笑顔の松本が右手でピースを作り、ダブルピースするメガネ姿のあいみょんと並んでの2ショットを披露している。

SNSには「素敵な2ショット！」「松みょん！」「潤くんとあいみょんが対談するなんて！」といった声や、「おふたりの対談とても楽しかったです」「良き対談だった」という感想コメントも多く集まっている。

■写真：ピースしている松本潤＆あいみょんの和やかな2ショット

■微笑む松本＆お澄まし顔のあいみょんバージョンも

また、『情報7daysニュースキャスター』の番組公式Xでは、微笑を浮かべる松本と、お澄まし顔のあいみょんが後ろ手を組んでいる2ショットが公開されている。