Snow Manの渡辺翔太の“もぐもぐムービー”が、主演映画『事故物件ゾク 恐い間取り』（公開中）公式Instagramで公開された。

【動画】渡辺翔太がお肉を頬張り満足げな顔を見せるもぐもぐムービーなど

■『事故物件ゾク 恐い間取り』の「たくさん食べた日」

動画は「たくさん食べた日」と添えて公開。

渡辺が、ナイフとフォークを持って目の前のお肉をカットし、大きな口を開けてパクついている。おいしそうに目を見開きながらフォークを口に運び続け、味わうように目を閉じたり、食べ終えてニッコリほほ笑んだり。しかし、途中で画面が暗くなって何者かが映るシーンも！？

“お腹いっぱい”とばかりにお腹をさすって一息つくまで収められている。

「もぐもぐしょっぴーかわいすぎる」「幸せそうで癒される」「一瞬怖いの映るけどそれよりかわいいが勝つ」などといったファンの声が続々と到着。

なお、この食事シーンに撮影された笑顔でピースする姿や、工事現場でのニコニコピース姿など、渡辺がカメラにピースを向ける詰め合わせ動画も公開されている。

■フォークが止まらない！渡辺翔太のもぐもぐムービー

■ごちそうを前にしたときやヘルメット姿のピースショット詰め合わせ