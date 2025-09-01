R栃木が開幕直前公開生放送を実施！ 新加入の笠利真吾らが登場

V.LEAGUE MEN EAST（Vリーグ男子東地区）のレーヴィス栃木が1日（月）、「Let’s Start Reve’s Vリーグ開幕戦直前 公開生放送スペシャル」のイベントを行うことをクラブ公式SNSで発表した。

本イベントはR栃木のレギュラーラジオ番組を放送するFM DAMONOにて、Vリーグ開幕戦を2週間前に控えた10月11日（土） の14:00～16:00の間で栃木県足利市のわたらせリバープラザから公開生放送を行うものだ。

当日は河野裕輔監督と井野仁太GMの他、藤巻睦、十文字龍翔、笠利真吾、櫻井佑都、林雅裕、赤川尚暉の6選手が出演し、開幕前の熱い意気込みを聞くことができる。

先着50名で公開生放送の観覧参加申し込みをしたファンへは選手からのプレゼントもあるとのこと。申し込みはFM DAMONOサイト内の専用フォーマットから可能だ。なお先着順で外れた方についても、当日会場後部での立ち見も可能としている。

2025-26シーズン開幕前、ここでしか聞けない監督や選手たちの貴重な話を、ぜひチェックしてみてはいかがだろうか。