親子で思い出作り！子育て応援団　チュウキョ〜くんのすこやかフェスタ2025

子育て応援団 チュウキョ〜くんのすこやかフェスタ2025
開催場所 ： ポートメッセなごや 第2展示館(名古屋市港区金城ふ頭2丁目2)
開催日時 ： 2025年10月11日(土)・12日(日) 10時〜16時
※入場無料
※事前登録制。
事前登録は9月12日(金)AM6時から
イベントHPにて受付開始予定。
中京テレビ放送が主催する子育て応援イベント「子育て応援団 チュウキョ〜くんのすこやかフェスタ2025」が、2025年も10月11日(土)・12日(日)の2日間、ポートメッセなごやで開催します。
入場無料、事前登録が必要です。
■すこやかフェスタとは
中京テレビが2009年から開催している子育て応援イベント。
ハイハイレースやチュウキョ〜くんのふわふわ、中京テレビの番組ブースなど、親子で楽しめるイベントが盛りだくさん！イベントの詳細については、今後順次イベントHPにて公開していきます！すこやかフェスタで親子の思い出作り、しませんか？
さらに2025年から、親子に向けたキャンペーンの実施も決定！
コンセプトは、「親子のそばに 中京テレビ」。
すこやかフェスタを起点として、親子の思い出作りができるコンテンツや子育てに役立つ情報をお届けしていきます。
視聴者のみなさんと相互にコミュニケーションをとれる企画を通じて、地域の子育て世代の日常を応援していきます！
■「親子のそばに 中京テレビ」キャンペーンについて
「親子のそばに 中京テレビ」キャンペーン 中京テレビのパパ・ママアナウンサー(左から鈴木康一郎、平山雅、佐野祐子、松原朋美、上山元気)
中京テレビのパパ・ママアナウンサー(松原朋美、佐野祐子、鈴木康一郎、平山雅、上山元気)を中心とした子育て世代に向けた広報キャンペーン。
コンセプトである「親子のそばに 中京テレビ」には、「テレビを観る日も、イベントの日も。
親子の“日常”のそばに中京テレビがいたい。
限られた親子の時間のなかで、思い出作りをお手伝いしたい」というメッセージが込められています。
