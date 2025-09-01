Z世代には通じない。「これにてドロンします」に隠された、昭和モーレツ社員の“粋”と“したたかさ”
令和に突入して7年。社会や価値観の変化に合わせて、言語表現も淘汰されてきました。しかし「死語」となった表現のなかにこそ、当時の風情を感じられるものです。本連載では、栗山圭介氏の著書『昭和が愛した言葉たち』（有隣堂）より、死語になってしまった昭和の言葉が持つ愛とユーモアをご紹介します。
ガビーン
驚くこと。ショックを受けたときの感嘆詞。
解説
起源は驚きのさまを表す「ガーン」。スポ根モノや青春モノの漫画で、登場人物の顔と同サイズで描かれることが多い。「ガーン」がシリアスな場面で用いられるのに対して、「ガビーン」はどこかユルさ、コミカルさを漂わせ、驚きはするがそれほど深刻ではないという意味合いになる。そのあたりを、作者は意図的に使い分けた。
「ガーン」はショックが大きいほど数が増え、徐々に文字が小さくなっていく山びこ的な残響感をもたらすが、「ガビーン」が連続することは稀である。連続させると、本来の意味である驚きやショックの意味合いが薄れ、コミカルな方向へ傾倒するからである。
このような言葉は多種あるが、そのどれもが劇画向きで、シリアス度が高い順に「ガーン」「ガビーン」「ちーん」「……」など。「ちーん」は言葉さえ出てこないさまで、「……」は固まって息をすることさえ忘れてしまい、登場人物の目も点になることが多い。
寒い風が胸の中に吹き抜ける「ひゅー」や胸に空洞が開いた様子を表す「ぽっかり」など、時々の心情に応じて使ってみるのも一興である。「ガーン」「ガビーン」を文字で表現する場合は語尾に「！」を付けるとより効果的。文字をひび割れや立体的な3D仕立てにすれば血の激流や逆流、呼吸の乱れがわかる。対して「ちーん」「……」はそのままにすることで、静かな驚きが保たれる。
具体的な用法例
A男「悪いけど、それ死語だよ」
B男「ガーン」
A男「それも」
B男「ガビーン」
A男「それも」
B男「……」
ひとくちメモ
「ズコーン」は、同じ驚きでも、心が蝕まれるほどではないときに使う。
現代の言い換え
ネットスラングのorz。
ドロン
急にいなくなる。さぼる。
解説
歌舞伎など時代物の舞台で幽霊が消えるときに用いる効果音が語源とされる。1960年代になり、忍者ものの実写番組で、忍者が両手の人差し指を重ねて立てると煙幕が焚かれ、ドロンと姿が消える忍びの術の定番となった。どのように煙幕が焚かれたかと夢をこわすようなことを言う者は少なかった。
ウルトラマンの「シュワッチ」やおそ松くんに登場するイヤミの「シェー」のような大胆なポーズ付き決めゼリフではなく、ひかえめに消えるところが忍びのイメージを裏切らなかった。
高度成長期になり、多忙なサラリーマンたちが仕事帰りに酒場に寄ると、ひとりだけ先に帰ろうとする者が申し訳ない感じを出して、「お先にドロンさせていただきます」と丁寧な言葉さばきで暖簾の向こうへ消えていった。
ポーズはダブル人差し指、もしくは頭を下げながら手刀を切る「メンゴ」ポーズ。無論、暖簾を抜けるとほくそ笑み、小さくガッツポーズ。このような、そろそろお会計というときに「ドロン」する者は多く、味をしめて度々繰り返すうちに飲み会に誘われなくなり、やがて同僚の信頼を失くした者も多い。
「飲み会ドロン」防止策として、「ドロン常習者」を幹事に任命するなど策が講じられたが、そうなると飲み会そのものを「ドロン」する「先読みドロン」が行われた。まさに心理戦、忍びの世界である。
具体的な用法例
A男「すみません、今日オシリがケツカッチンなんで、お先にドロンさせていただきます」
B男「そうですか、残念ですね。今日は課長が奢るって言ってましたよ」
A男「あっ、思い出した。用事、明日だった。帰らなくて大丈夫です」
（しばらくして）
A男「課長、すみません。ごちそうになります」
課長「おー、任せとけ。あれっ、ちょっと待ってくれ。すまん、俺、持ち合わせないから割り勘で頼む」
A男「……」
（翌日）
B男「課長、昨日は上手くいきましたね」
課長「これも我が課のチームワークのためだ」
B男・課長「うっしっし」
※うっしっし＝大橋巨泉が好んで用いた含みのある笑い方でザマーミロの意。
ひとくちメモ
「ドロンします」と言った後に、「ボワッ」と言って煙幕の音響効果を付け加える者も多かったが、さほど効きめはない。家出、蒸発、駆け落ち、失踪、逃亡、亡命など、事態が深刻な場合には用いない。
現代の言い換え
バックレる。
栗山 圭介
作家、クリエイティブディレクター