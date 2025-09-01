TBS系の情報番組「ゴゴスマ〜GOGO！Smile！〜」（CBC制作）が8月の月間平均視聴率で、関西地区（ビデオリサーチ調べ）の個人全体で2・8％を記録し、同時間帯で初の単独トップに輝いた。

2021年3月に関西地区での放送が始まってから約4年半。今年度に入り4、6、7月と月間トップタイを獲得するなど好調を維持していたが、ついに単独での首位獲得となった。

番組は、放送拠点である名古屋地区で23年度から2年連続で年度平均視聴率単独トップを維持。関東地区でも昨年度に初の年度単独トップを獲得するなど、人気を拡大していた。8月は関西のみならず、名古屋地区（個人全体2・7％）で単独トップ、関東地区（同2・5％）でもトップタイとなり、3大都市圏でトップを席巻した。

関西地区で8月の最高視聴率となったのは12日の放送で、個人全体3・4％を記録。この日は「京都・貴船神社近くの料理旅館で川床崩れ」のニュースを速報で伝えたほか「伊東市長の学歴詐称疑惑」や「お盆期間の天気」などを解説。連日伝える「大阪・関西万博」の最新情報も取り上げ、視聴者の関心を集めた。

番組MCで東大阪市出身の石井亮次アナウンサーは「地元大阪・関西の皆々様、誠にありがとうございます！感謝感激でございます！今後も昼下がりのお供にどうぞよろしくお願い申し上げます！」と喜びのコメントを寄せた。