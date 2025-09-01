モデルで女優朝比奈彩（31）が1日、大阪・関西万博のフランスパビリオンのエキシビション「ショーメ、自然美への賛歌」オープニングイベントに登壇した。

老舗ジュエリーブランド「ショーメ」のアンバサダーを務める朝比奈は愛と自然をテーマにした特別展示を鑑賞し「ショーメの245年の長い歴史と伝統を体感できる」と話した。

フランスパビリオンは「アムール〜愛の賛歌〜」がテーマ。互いの小指が見えない魔法の糸で結ばれているという「赤い糸の伝説」があり、この赤い糸を通じて「自分への愛」「他者への愛」「自然、地球への愛」、さらには「フランスと日本の間にある愛」を展示している。

司会者から「赤い糸で結ばれ、愛を感じることは？」の質問に、朝比奈は「出身地が淡路島なので、自然への愛を感じていますが、身近なことで言えば、今年に入り第2子を出産した」と話し、「子ども、家族への愛が一番強いかなと思う」と笑顔で話した。

今年6月に2児の母親となった朝比奈は、ショーメのお気に入りのブレスレットをつけ、抜群のスタイルを生かした白の衣装でステージに登場し、魅了した。