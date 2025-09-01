様々な出会いがあふれているお散歩。時には思いがけないハプニングが起こることもあります。そんな柴犬のお散歩でのひと時が、「『お友達になろう』って言ってるね」「可愛さの戦闘力が高すぎる猫ちゃんｗ」と話題に。投稿は91万再生を突破し、たくさんの人に笑顔を届けています。

【動画：散歩中の犬が『グイグイくる野良猫』に遭遇した結果…予想外すぎる『まさかの展開』】

お散歩中に猫ちゃんと遭遇

Instagramアカウント『yuni_yuni』に投稿されたのは、柴犬のテンちゃんがお散歩をしている光景。この日、テンちゃんが飼い主さんと一緒にお散歩をしていると、なにやら向こうからテンちゃんの方へ近づいてくる姿が。それは、茶トラ柄の猫ちゃんでした。

猫ちゃんは、テンちゃんの姿を見つけると、向こうの方からゆっくりとテンちゃんのところへと歩いてきたそう。テンちゃんは、その様子を興味津々に見つめていたといいます。

「今日は仲良くなれるかな？」と、どこかワクワクとした様子で猫ちゃんがやってくるのを待つテンちゃん。はたして、ふたりはお友達になることができるのでしょうか？

テンちゃんに完全無防備な姿を見せる猫ちゃん

近づいてくる猫ちゃんと仲良くなりたそうに、猫ちゃんを見つめていたテンちゃん。すると、猫ちゃんはその視線に気がついたのか、可愛らしい声を上げてテンちゃんに急接近してきたのだそう。

お互いに気になっているとはいえ、猫ちゃんはお外で過ごしている子。少しは警戒しているかと思ったものの、あまりにも積極的な猫ちゃんの反応に、テンちゃんは「え？」と動揺してしまったといいます。

さらに、猫ちゃんはゴロンとお腹を見せて、完全無防備な姿まで見せてくれたそう。どうやら、猫ちゃんはテンちゃんとお友達になる気満々のご様子。そうしてお互いに仲良くなりたい気持ちが通じあったテンちゃんと猫ちゃんでしたが、このあと、ふたりに思いも寄らない展開が待ち受けていたのでした。

あざとすぎる猫ちゃんの魅力に動揺を隠しきれないテンちゃん

お腹まで見せてくれて、仲良くなる準備は万端の猫ちゃん。テンちゃんと遊びたかったのか、猫ちゃんはお腹を見せたままテンちゃんの方へと前足を伸ばし、優しくパンチをしてきたといいます。

テンちゃんはというと、その猫ちゃんの前足をひらりと交わし、楽しそうにじゃれ合い始めたとのこと。ふたりともとても楽しそうです。

しかし、そんなじゃれ合いがしばらく続くと、テンちゃんの様子が少しずつ変わってきたのだそう。どうやら、あまりにもあざとすぎる猫ちゃんに、テンちゃんは少し不安になってきてしまったご様子。次第に猫ちゃんに対してへっぴり腰になってきたかと思うと、その場をスタスタと立ち去ってしまうテンちゃん。猫ちゃんの小悪魔な魅力から抜け出せなくなる前に、自ら撤退を選んだテンちゃんなのでした。

この光景には、「にゃんこさんもテンちゃんも可愛すぎる～！」「次回は仲良くなれるといいですね」「テンちゃん、どうしていいのか分からなかったんだろうねｗ」と感想が寄せられることに。

Instagramアカウント『yuni_yuni』では、そんな無邪気で元気いっぱいなテンちゃんの日々の様子が綴られていますよ。

テンちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「yuni_yuni」さま

執筆：伊藤悠

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。