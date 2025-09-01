犬は人間の言葉を理解しているの…？そんな疑問を払拭する一幕が話題を呼んでいます。

投稿は記事執筆時点で108万2000回再生を突破し、「めちゃ反応してるｗ」「わかります！笑」「ちゃんと理解してるとしか思えない」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：電話をしていたら、聞き耳を立てる犬が…会話内容によって変わる『子どものような反応』】

電話に聞き耳を立てる犬

Instagramアカウント「nimax117」の投稿主さんは、モックちゃんとツッキーちゃんという2匹のわんこと暮らしています。今回登場するのは、ジャックラッセルテリアのモックちゃん。

この日、投稿主さんは知り合いと電話をしていました。モックちゃんは、その様子をじっと見つめていたそうです。会話の中で急展開があったのか、投稿主さんが「うそ～」と悲鳴をあげると…。

モックちゃんは、耳をそばだてて緊張の面持ちになったのです。

子どものような反応にクスッ

知り合いと直接会って話した方がいいと判断した投稿主さんは、「ちょっと今から行こうかな…」と発言。するとモックちゃんは窓辺まで歩き、窓の外に知り合いが来ていないか確認したのです。

しかし、外には誰かいる様子はありません。「モックとツッキーは留守番かな」との発言に、あからさまに切ない表情をするモックちゃん…。ママの言動が気になって仕方ない子供のような反応に、思わず笑ってしまったという投稿主さんなのでした♪

そんなエピソードに笑みがこぼれた人は多いようで、投稿には「やっぱり言葉わかっているのかな」「固まった姿が切なくて尊い」「哀愁が漂っている…」などたくさんの反響がありました。投稿主さんのちょっとした声色から、さまざまな情報を読み取っているのかもしれませんね。

賢いわんこだからこそ…。

別の日には、モックちゃんの哀愁ただよう姿も紹介されていました。それは、家族が遠出から帰ってきたときのこと。毎回モックちゃんもお土産をもらうとのことですが、今回はなかったようです。

それを察したモックちゃんは、まるでアピールするかのように背中を丸めて拗ねてしまったのです。「また買ってくるからね」とフォローするも、切ない表情のモックちゃん…。賢いわんこだからこそ、ときには誰よりも落ち込んでしまうこともあるのでしょうね。

Instagramアカウント「nimax117」には、モックちゃんとツッキーちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

