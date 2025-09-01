遠藤達哉『SPY×FAMILY』（集英社）を原作としたアニメが2022年4月より放送され、2025年10月からは「Season 3」の放送が予定されている。放送開始に先駆け8月31日に「Season 3」の新ビジュアルが公開された。

アーニャが全面的に描かれた「アーニャワールド全開」なイラストの公開に向け、アニメ公式X（@spyfamily_anime）では8月23日からアニメキャスト陣による「新ビジュアル予想企画」が連日投稿された。本稿では8月27日から投稿された予想イラストを振り返りたい。

8月27日に投稿されたのはフォージャー家の一員・ボンドを演じる松田健一郎のイラスト。家族であるアーニャ・ロイド・ヨルとともに、ダミアンやベッキーといったイーデン校の関係者が描かれた1枚に対し「流石のクオリティ」「ボンド、どこ？」といったコメントが寄せられた。

松田の作品が投稿された翌日には、アーニャを演じる種粼敦美のイラストが投稿された。松田とともにクオリティの高いイラストが連日投稿されたこともあいまって、投稿には「上手」という称賛の声、そして「残すはあのふたりかな…」「明日が楽しみすぎる」といった期待（？）の声が寄せられた。

種粼のイラストが投稿された時点で、新ビジュアル公開まで残された日数はあと2日だった。『SPY×FAMILY』の主要キャラクターであるロイドとヨルを演じる2人のイラストは投稿されていない。

そんななか8月29日に投稿されたのはヨルを演じる早見沙織のイラスト。バスに乗るアーニャとともに、かわいらしいロイド・ヨル・ボンドが描かれた。投稿には「すごい」「ネコミックの表紙もこれでいいんじゃない」「画伯」といったコメントが寄せられている。

企画最終日は、満を持して江口拓也のイラストがラストを飾った。アーニャが全面的に描かれている点においては、この翌日に発表された新ビジュアルに近しい構図の1枚。もしかしたら新ビジュアルの予想が的中したイラストと言えるかもしれない。

余談ではあるがボンド役・松田健一郎はX（@mochimochinomen）にて各キャスト全員分のイラストを批評しており、こちらも多くのファンの関心を集めた。

連日、多くのファンを楽しませてきたキャスト陣による予想企画。新ビジュアル公開日の翌朝に更新された原作漫画の最新話・第122話では、アーニャにまつわる物語の進展があり、こちらも大きな話題となっている。

原作・アニメともに注目が集まる『SPY×FAMILY』。2025年10月の「Season 3」放送に向けて、キャスト陣によるイラストを振り返りながら放送日を楽しみに待ちたい。

（文=加藤かづき）