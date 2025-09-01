フランスのジュエリーブランド「ショーメ」が１日、大阪・夢洲の大阪・関西万博フランス館でエキシビション「ショーメ、自然美への賛歌」のオープニングイベントを開催し、２４年パリ五輪卓球女子銅メダルの早田ひな（日本生命）が、同ブランドを身にまとって登壇。卓球への“愛の賛歌”を力強く説いた。

白地にベージュのストライプが入った清楚（せいそ）なワンピース姿でステージに登った身長１６７センチの早田。報道陣から「かわいい〜」「プロのモデルみたい」とため息が漏れた。

司会者に「愛を感じられるものは？」と問われ、以下のように答えた。

「やっぱり私は卓球かなと思っています。卓球でいろいろな方に出会ったことも赤い糸でつながっているのかなと思います。うれしいときも、苦しくて逃げ出したいときも、卓球がそばにあって。卓球はウソをつかないというか、本当に自分だけを信じて頑張っていけば結果が出ると言うことも証明できていると思う。厳しい道のりも人生として（受け止めたい）。卓球は全て。みなさんにより広められて、卓球という素晴らしいスポーツをより皆さんに見ていただけるよう頑張っていきたい」