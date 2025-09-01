“キョコロヒー”齊藤京子＆ヒコロヒー、万博でクールな純白２ショット 仏高級ジュエリーきらびやか
元日向坂46の俳優・齊藤京子（27）とお笑い芸人・ヒコロヒー（35）が9月1日、大阪・関西万博（大阪・夢洲）に登場し、純白2ショットを披露した。
【全身カット】美しい…！ホワイトドレスでほっそり二の腕あらわな齊藤京子＆ヒコロヒー
万博フランス館でエキシビション「ショーメ、自然美への賛歌」が始まり、オープニングイベントに豪華セレブがずらり来場。仏の高級ジュエリーブランド「ショーメ」を身にまとう中、『キョコロヒー』（テレビ朝日）の齊藤＆ヒコロヒーコンビが実現した。
フランス館のテーマは「愛の讃歌」。互いの小指が見えない魔法の糸で結ばれているという「赤い糸の伝説」を通じて、自分への愛、他者への愛、自然への愛といった様々な「愛」に導かれる新しい未来のビジョンを提案する。
中でも、ショーメの出展テーマは「自然美への賛歌」。240年以上にわたり自然主義のジュエラーとして歩んできたショーメならではの没入空間を提供し、現代と歴史的ジュエリーの融合や、“麦の穂”“ミツバチ”そして“ミツバチの巣（ハニカム）”をグラフィカルに解釈した「ビー ドゥ ショーメ」コレクションを披露する。
齊藤＆ヒコロヒーは、クールにポージング。「異世界のような中に自然を感じた」「華やかな中にも厳かさがある」と展示の感想をつむぎ、ヒコロヒーは「こういうジュエリーにふさわしい自分でいようと思わせてくれる」と語っていた。10月13日の万博閉幕まで開催される。
【全身カット】美しい…！ホワイトドレスでほっそり二の腕あらわな齊藤京子＆ヒコロヒー
万博フランス館でエキシビション「ショーメ、自然美への賛歌」が始まり、オープニングイベントに豪華セレブがずらり来場。仏の高級ジュエリーブランド「ショーメ」を身にまとう中、『キョコロヒー』（テレビ朝日）の齊藤＆ヒコロヒーコンビが実現した。
中でも、ショーメの出展テーマは「自然美への賛歌」。240年以上にわたり自然主義のジュエラーとして歩んできたショーメならではの没入空間を提供し、現代と歴史的ジュエリーの融合や、“麦の穂”“ミツバチ”そして“ミツバチの巣（ハニカム）”をグラフィカルに解釈した「ビー ドゥ ショーメ」コレクションを披露する。
齊藤＆ヒコロヒーは、クールにポージング。「異世界のような中に自然を感じた」「華やかな中にも厳かさがある」と展示の感想をつむぎ、ヒコロヒーは「こういうジュエリーにふさわしい自分でいようと思わせてくれる」と語っていた。10月13日の万博閉幕まで開催される。