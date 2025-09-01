『仮面ライダーガヴ』ゴチゾウスペシャルセットのはぴぱれver.＆ストマック社ver.発売 ショウマやランゴ兄さんが“ゴチゾウ”に
バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」では、『仮面ライダーガヴ』テレビ放送完結記念商品として『DXライダーゴチゾウスペシャルセット-はぴぱれver.-』（3520円／送料・手数料別）、『DXライダーゴチゾウスペシャルセット-ストマック社ver.-』（4180円／送料・手数料別）の予約受付を9月1日午後4時に開始する。
【画像】『DXライダーゴチゾウスペシャルセット-ストマック社ver.-』
8月31日で、テレビシリーズの完結を迎えた『仮面ライダーガヴ』から登場人物たちをモチーフとしたゴチゾウを商品化。『DXライダーゴチゾウスペシャルセット-はぴぱれver.-』は、主人公・ショウマが身を寄せるなんでも屋・はぴぱれにゆかりあるメンバーをモチーフとしたゴチゾウをセットで商品化。商品には、ショウマゴチゾウ、絆斗ゴチゾウ、ラキアゴチゾウ、幸果ゴチゾウ、デンテゴチゾウをラインアップ。ゴチゾウとしてのポップなデザインに落とし込まれた各キャラクターの個性が楽しめる。変形前後で表情も大きく変わる。
『DXライダーゴチゾウスペシャルセット-ストマック社ver.-』は、人間を材料として闇菓子を生み出し、主人公・ショウマたちの前に立ちはだかり続けたグラニュート界のお菓子会社・ストマック社にゆかりあるメンバーをモチーフとしたゴチゾウをセットで商品化。本商品には、ランゴゴチゾウ、グロッタゴチゾウ、ニエルブゴチゾウ、シータゴチゾウ、ジープゴチゾウ、リゼルゴチゾウをライアナップ。ポップさと怪しさの合わさった、各キャラクターの個性的なデザインが楽しめる。変形前後で大きく変わる表情にも注目だ。各ゴチゾウは、別売りのDX変身ベルトガヴにセットし連動が可能。ゴチゾウのパワーを開放するなりきり遊びが楽しめます。
【画像】『DXライダーゴチゾウスペシャルセット-ストマック社ver.-』
8月31日で、テレビシリーズの完結を迎えた『仮面ライダーガヴ』から登場人物たちをモチーフとしたゴチゾウを商品化。『DXライダーゴチゾウスペシャルセット-はぴぱれver.-』は、主人公・ショウマが身を寄せるなんでも屋・はぴぱれにゆかりあるメンバーをモチーフとしたゴチゾウをセットで商品化。商品には、ショウマゴチゾウ、絆斗ゴチゾウ、ラキアゴチゾウ、幸果ゴチゾウ、デンテゴチゾウをラインアップ。ゴチゾウとしてのポップなデザインに落とし込まれた各キャラクターの個性が楽しめる。変形前後で表情も大きく変わる。