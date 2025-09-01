ソ・イングクの10周年記念ファンコンサート、テレビ放送決定 日本語の手紙でファンに感謝
歌手・俳優のソ・イングクが、2023年11月に日本デビュー10周年を記念したファンコンサート『IN THE X』を東京と大阪で開催。その東京公演の模様が、9月14日（後7：00〜）CS放送「ホームドラマチャンネル」で放送される。
【動画】美しい歌声を披露…ソ・イングク10周年記念ファンコンサートの模様
日本デビュー10周年シングルのタイトル曲である「Don’t Be Jealous」で公演がスタート。1部は「俳優ソ・イングク」として近況を伝えるコーナーや、ファンとコミュニケーションがとれるコーナーなどで盛り上がり、2部では「歌手ソ・イングク」に戻り、日本デビュー曲である「Fly Away」で会場を盛り上げた。
「MY LOVE」などの数々のヒット曲と共に、「君という季節」などの日本語の歌も披露し、日本のファンのためのセットリストでファンへの愛情を示した。アンコール曲「All for You」では客席から登場する演出も。さらに、直筆の手紙を日本語で読み上げて10年間一緒にいてくれたファンに真心を伝えた。
■放送概要
SEO IN GUK『IN THE X』日本デビュー10周年記念ファンコンサート＜東京公演＞
放送：CS放送「ホームドラマチャンネル」
日時：9月14日 午後7時〜
