お笑いコンビ、南海キャンディーズの山里亮太がMCを務める日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に1日、出演。同局系の特番「24時間テレビ48」（8月30日〜31日）でチャリティーランナーとしてマラソンに挑戦したSUPER EIGHT横山裕（44）が完走したことに、私見を述べた。

山里は、「横山君とかがやって、みんなが動く。いやいや、本当はそういうことを必要ない世界にしなければいけない。しなきゃいけない人たちがあまりにもしていないから。こういうことがあるわけで。こういうことに対してちゃんと動きができる権利があるけれど、権利を使っていない大人たちにどう届くのかなと思います」と、現状を語った。

横山は、3歳で両親が離婚して母に育てられ、中学卒業後に工場で働きながら芸能界入りした。家庭は貧しく、母の再婚後にできた弟2人は児童養護施設に入った。母は約15年前に胃がんで他界した。そんな事情があるため、「施設のことを少しでも知っていただいて、みんなの背中を押せるように。自分には走る理由がある」と、今回ランナーを引き受けた。