「これでダイイングメッセージ残ってれば完璧なのに」



【写真】じ、事件現場！？無防備すぎる寝姿にキュン

そんなユーモアたっぷりのコメントとともに、ある猫の姿がXで話題を集めています。写っているのはサバトラ猫の「しじみ」くん（5歳・男の子）。サーキュレーターの前でへそ天になって眠る姿は、まるで事件現場のワンシーンのよう。右前足は前に伸ばされ、手のひらはパッと開かれたまま。後ろ足はだらんと開ききり、完全にリラックスした格好で夢の中です。



その光景はサスペンスドラマのワンシーンを連想させ、思わず笑ってしまうシュールさ。ユーモアあふれるコメントが相まって、6.1万件超の“いいね”が寄せられる大反響となりました。当時の様子について、飼い主のXユーザー・しじみとんさん（@shijimiton）に話を伺いました。



まるで事件現場！？ 驚きと笑いを誘った一瞬

ーー撮影時の状況について教えてください。



「暑さが続くある日の夜、洗面所で後ろに気配を感じたので振り向いたらしじみでした。見ていたら、へそ天をしたのでスマホで撮影しました。普段は家の決まった所が好きなのに、この時はサーキュレーターがあったからなのか、『お、これいいな』という顔で涼んでいました」



ーーこの光景を見た感想は？



「この時はゴロゴロと動いていた時の一瞬なのですが、止まった瞬間を撮ったら、『ん、これは！？』と、事件現場のようだなと思いました」



ーーこのあと、どうなったか教えてください。



「『なんかいい感じのポーズをするかな』と思いましたが、そううまくはいきませんでした（笑）」



ーーしじみくんは、どんな性格の猫さんですか？



「しじみは、我が家で暮らす3匹の猫のうち、一番先にお迎えした子です。猫たちにとっては大先輩ですが、おとなしくておっとりとしていて、ヒエラルキーでは一番下のようですね。当のしじみは、そんな立ち位置も空気もものとせず、先輩風を吹かせて返り討ちに遭う毎日です」



しじみくんの無防備すぎる寝姿に、思わず想像をふくらませる声が続々と集まっています。



「現場猫やん」

「めっちゃ人間」

「かわいすぎる」

「マイケルニャクソン」

「安心しきっていますね」

「右手がパーになっててかわいい！」

「指さした方向に犯人を示す証拠が？」

「次の人生、このネコチャンになりたい」

「こんなにお腹を見せてくれてるのかわいすぎる」



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）