²ÖÅÄ¸×¾å¡¡¥é¥¤¥Ð¥ë¡¦½ì¤µ¤ó¤È¤ÎÈÕÇ¯¤Î»×¤¤½Ð¡¡µ²±¾ã³²¤ÎÃæ¤Ç¸«Éñ¤¤¤â¡ÖËÜ¿Í¤ÏÁêËÐ¤ÎÏÃ¤ÏÂç¹¥¤¤Ç¡Ä¡×
¡¡¸µÂçÁêËÐ¤Î²£¹Ë¡¦¼ãÇµ²Ö¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î²ÖÅÄ¸×¾å¡Ê54¡Ë¤¬1ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡ÖÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸å1¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£24Ç¯4·î¤Ë¿´ÉÔÁ´¤Î¤¿¤á54ºÐ¤Ç»àµî¤·¤¿¸µ²£¹Ë¡¦½ìÂÀÏº¤µ¤ó¤È¤Î»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡2¿Í¤Ï¡Ö²Ö¤ÎÏ»»°ÁÈ¡×¤È¤·¤Æ1988Ç¯3·î¾ì½ê¤Ç½éÅÚÉ¶¤òÆ§¤ó¤ÀÆ±´ü¤Ç¤¢¤ê¥é¥¤¥Ð¥ë¡£»Ê²ñ¤Î¹õÌøÅ°»Ò¤¬¡Ö½ì¤µ¤óË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¤Í¡×¤ÈÏÃÂê¤ò¿¶¤ë¤È¡¢²ÖÅÄ¤Ï¡ÖÆ±´üÀ¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¼ã¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÁá¤¹¤®¤ë»à¤òÈá¤·¤ó¤À¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡ÖË´¤¯¤Ê¤ë2Ç¯¤¯¤é¤¤Á°¡×¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö½ì¤Ë»Å»ö¤Ç²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤Ç¤¹¤Í¡£½ì¤Î¤ª¸«Éñ¤¤¹Ô¤¯Á°¤Ë¡¢²ÖÅÄ¤µ¤ó¤òÁ´¤¯»×¤¤½Ð¤µ¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤ò³Ð¸ç¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤È¡Ê¸À¤ï¤ì¤¿¡Ë¡×¤È²óÁÛ¡£
¡¡¡Ö¤¿¤ÀËÜ¿Í¤ÏÁêËÐ¤ÎÏÃ¤ÏÂç¹¥¤¤Ç¡¢¤¢¤È¤Î¤³¤È¤ÏËº¤ì¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¡È³Ð¤¨¤Æ¤ë¡©¡É¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤â¡¢¡È³Ð¤¨¤Æ¤ë¤è¡É¤Ã¤Æ¥Ï¥Ã¥¥ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢½ì¤Î²ÈÂ²¤â¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡×¤Èµ²±¾ã³²¤Î¾É¾õ¤¬¤¢¤Ã¤¿½ì¤µ¤ó¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£