【A.S.G. ガールズ EMO-X0022 “アリア”】 【A.S.G. ガールズ EMO-X0024 “シエル”】 12月27日ごろ 発売予定 価格：各4,730円

ハセガワは、プラモデル「A.S.G. ガールズ EMO-X0022 “アリア”」と「A.S.G. ガールズ EMO-X0024 “シエル”」を12月27日ごろに発売する。価格は各4,730円。

本商品はハセガワの美少女プラモデルプロジェクト「A.S.G. ガールズ」商品。

A.S.G. ガールズ EMO-X0022 “アリア”

「A.S.G. ガールズ EMO-X0022 “アリア”」はブラウン、フレッシュ、レッド、ホワイト、ブラック、クリアグリーンのカラーパーツにより色分けを再現し、フェイスパーツは3種が付属（印刷済3種、印刷なし3種+瞳デカール付属）。

アリア専用パーツ（胸部、腰、腿）により特徴的なプロポーションが表現され、アリア専用装備品としてバイザー、銃、銃アタッチメント、ホルスター、斧、盾が付属する。

また、各部に3mm軸用のアタッチメントも収録（頭部、腕、腿、背中、腰）。首ジョイントも直径6mm、5mm、4mmの異なる3種が付属し、そのほか、展示用スタンド、瞳等のオプションデカールが付属する。

A.S.G. ガールズ EMO-X0024 “シエル”

「A.S.G. ガールズ EMO-X0024 “シエル”」はライトブラウン、フレッシュ、ブルー、ホワイト、ブラック、クリアグリーンのカラーパーツにより色分けを再現。

フェイスパーツは3種付属（印刷済3種、印刷なし3種+瞳デカール付属）し、シエル専用パーツ（胸部、腰、腿）により特徴的なプロポーションが表現されている。首元、足付け根等に引き出し機構を採用し広い可動域が確保されている。手首5種が付属（ノーマル、握り手、平手、掴み手、銃持ち手用）。

シエル専用装備品として、バイザー、銃、銃アタッチメント、ホルスター、盾、ナイフ、ナイフケース、ブースターが付属する。

頭部、腕、腿、背中、腰の各部に3mm軸用のアタッチメントが用意され、首ジョイントは直径6mm、5mm、4mmの異なる3種が収録されている。その他、展示用スタンド、瞳等のオプションデカールが付属する。

(C)HASEGAWA CORPORATION

Illustrated by TAKASHI FUJISAWA