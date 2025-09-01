フジ内田嶺衣奈アナ、子どもとのひまわり畑での2ショット公開「癒される」「素敵な夏」の声
【モデルプレス＝2025/09/01】フジテレビの内田嶺衣奈アナウンサーが8月31日、自身のInstagramを更新。子どもとの夏の思い出を振り返る写真を公開した。
【写真】フジ女性アナ、第1子とのひまわり畑での2ショット
内田は「わたしの夏 ひまわりと 船と 花火と」とコメントし、一面に咲くひまわり畑を背景に子どもを優しく抱きしめる母親としての温かい表情が印象的な姿を披露した。
この投稿に、ファンからは「温かい家族」「癒される」「感動」「幸せそう」「素敵な夏」などのコメントが寄せられている。
内田アナは1990年1月6日生まれ、東京都出身。2013年に同局に入社しこれまで「すぽると！」「FNN Live News α」「プライムオンラインTODAY」などを担当した。2021年9月22日に、同局の情報政策局に勤める男性社員と結婚。2024年9月23日、自身のInstagramを通じ第1子の妊娠を発表、3月5日には1月下旬に第1子を出産したことを報告していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】フジ女性アナ、第1子とのひまわり畑での2ショット
◆内田嶺衣奈アナ、子どもとの夏の思い出を披露
内田は「わたしの夏 ひまわりと 船と 花火と」とコメントし、一面に咲くひまわり畑を背景に子どもを優しく抱きしめる母親としての温かい表情が印象的な姿を披露した。
内田アナは1990年1月6日生まれ、東京都出身。2013年に同局に入社しこれまで「すぽると！」「FNN Live News α」「プライムオンラインTODAY」などを担当した。2021年9月22日に、同局の情報政策局に勤める男性社員と結婚。2024年9月23日、自身のInstagramを通じ第1子の妊娠を発表、3月5日には1月下旬に第1子を出産したことを報告していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】