timelesz寺西拓人主演ドラマ、新シーズン放送決定 BUDDiiS大槻拓也・UNiFY雨宮大晟・今江大地も続投へ【ラーメンD 松平國光】
【モデルプレス＝2025/09/01】timelesz（タイムレス）の寺西拓人が主演を務めるドラマ「ラーメンD 松平國光」のシーズン2の放送が、CSチャンネル「日テレプラス ドラマ・アニメ・音楽ライブ」にて、10月17日22時30分から放送されることが決定した（全6回）。
【写真】timeleszの新体制後初パフォーマンス
本作は、は実在する店舗を舞台に繰り広げられる“リアル×フィクション”の新感覚ドラマ。日常の中で確かに存在する風景やラーメン店舗を背景に、番組制作に携わる人間模様を描く。
夕方のニュース番組を舞台に「ラーメンコーナー」の取材・制作に情熱を傾ける通称・ラーメンディレクターこと松平國光（寺西）。そして彼を取り巻くアナウンサーやアシスタントディレクター、カメラマンがそれぞれ違った個性や思いをぶつけ合いながらもテレビマンとして成長していく。
実際に訪れることのできる店舗を中心に、ラーメン店主たちとの心温まる出会い、名店として知られているその味へのこだわり、演者と店主たちとの思わぬ奇跡が生まれる物語。ドラマでありながら現実にリンクする“ノンフィクション”の側面を持ち、視聴者自身も物語の延長線に立てるような臨場感を味わうことができる。
俳優たちが演じるのは、どこにでもいそうで、しかしどこにもいない“等身大の人々”。彼らが現実の場所に息を吹き込むことで物語はフィクションを超え、視聴者へ新感覚の新しい体験を提供する。出演は前作に引き続き、寺西が主演を務める。
また、このSeason2から登場する松平の好敵手・プロデューサー役に俳優・山口貴也の出演が決定。アシスタントディレクター役には前作に引き続き大槻拓也（BUDDiiS）、雨宮大晟（UNiFY）。そして「ラーメン愛」が深すぎる松平の相談相手には今江大地と、魅力的な出演陣が脇を固める。（modelpress編集部）
◆寺西拓人主演「ラーメンD 松平國光」新シーズン放送決定
