Åìµþ¡¦À¤ÅÄÃ«¶è¤ÎÏ©¾å¤Ç40ºÐ¤Î½÷À¤¬ÃË¤Ë¼ó¤òÀÚ¤êÉÕ¤±¤é¤ì¡¢¤½¤Î¸å¡¢»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£2¿Í¤Î´Ö¤Ë¤Ï¡ÖÃÎ¿ÍÆ±»Î¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢·Ù»ëÄ£¤¬ÃË¤Î¹ÔÊý¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½¾ì¤«¤éÃæ·Ñ¤Ç¤¹¡£
¸½¾ì¤¬¸«¤¨¤ë¾ì½ê¤ËÍè¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤â´Õ¼±ºî¶È¤¬Â³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤µ¤¤Û¤É¡¢µ¬À©Àþ¤ÎÃæ¤«¤é·Ù»¡¼ÖÎ¾¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ëÍÍ»Ò¤â³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¶á½ê¤Î¿Í¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¶á¤¯¤Ë¤Ï¾®³Ø¹»¤¬¤¢¤ê¡¢¸½¾ì¤Ï¾®³ØÀ¸¤ÎÄÌ³ØÏ©¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
½÷À¤Ï°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤ÇÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤µ¤¤Û¤É¸á¸å3»þÁ°¡¢»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÌÜ·â¤·¤¿¿Í
¡Ö¡ÊÈï³²¼Ô¤Ï¡Ë¤¯¤¿¤Ã¤È¤·¤Æ¡¢Æ°¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥À¥é¥ó¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¿´Â¡¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤·¤Æ¡¢¤¿¤Ö¤ó»ß·ì¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×
·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢½÷À¤Ï´Ú¹ñÀÒ¤Ç¼«±Ä¶È¤Î40ºÐ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÀÚ¤êÉÕ¤±¤¿¤Î¤Ï¢§20Âå¤«¤é30Âå¤¯¤é¤¤¤ÎÃË¤Ç¡¢¢§¹õ¿§¤ÎÈ¾ÂµT¥·¥ã¥Ä¡¦Ä¹¥º¥Ü¥ó¤òÃå¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢¸½ºß¤âÆ¨ÁöÃæ¤Ç¤¹¡£
2¿Í¤Î´Ö¤Ë¤Ï¡ÖÃÎ¿ÍÆ±»Î¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢½÷À¤òÀÚ¤ê¤Ä¤±¤¿¤Î¤Ï¸òºÝÁê¼ê¤ÎÃË¤À¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶§´ï¤Ï¸½¾ì¤«¤é¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¡Ö¹ñÆ»246¹æ¤ÎÊý¸þ¤ËÆ¨¤²¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÄÌÊóÆâÍÆ¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢·Ù»ëÄ£¤ÏÍÆµ¿¤ò»¦¿Í¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¡¢½÷À¤òÀÚ¤êÉÕ¤±¤¿ÃË¤Î¹ÔÊý¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
