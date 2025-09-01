タレントの田村淳（51）が、2人の娘と、自宅の庭に設置したウォータースライダーで楽しんだことを明かした。

【映像】田村淳の“豪邸”と話題の自宅&庭のウォータースライダー（複数カット）

8歳と5歳、2人の女の子を育てている田村。Instagramで、「雨が降ってる日だったので、自宅で大縄跳びをしました。」と、ソファやテレビが置かれた、広々とした部屋で娘たちと遊んでいる様子や、大きなプールを設置した自宅の庭を公開すると、「豪邸ですね！」「大縄跳びできるおうちなんて、羨ましいしかありません」「お庭にこんなに大きなプールはすごい」などのコメントが寄せられ、話題になっていた。

自宅の庭のウォータースライダーで娘たちと水遊び

8月31日は、「夏休み最後の日 お庭でミニミニウォータースライダーやりました」とつづり、庭に設置したウォータースライダーで、娘たちと遊んでいる姿を公開している。この投稿にも、「淳さんめちゃくちゃ楽しそうな顔してる〜」「お庭にウォータースライダーがあるのが羨ましいです」「庭広〜い」などのコメントが寄せられた。（『ABEMA NEWS』より）