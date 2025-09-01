ファッション誌「bis」不定期刊行化を発表 2026年冬号をもって
【モデルプレス＝2025/09/01】ファッション誌『bis』（光文社）が、2026年冬号（2025年12月1日発売）をもって、定期刊行を終了することがわかった。9月1日、同誌公式Instagramより発表された。
同誌は「読者のみなさまへ 季刊誌『bis』不定期刊行化のお知らせ」と題し、「2017年10月の復刊以来、『bis』は『いつまでもガーリーな心を持ち続ける読者やユーザー』と向き合って、定期刊行してまいりましたが、2026年冬号（2025年12月1日発売）をもって定期刊行を終了し、以後は不定期刊行とさせていただくこととなりました」と報告。「季刊最終号となります次号のbis冬号もどうぞお楽しみに！」と呼びかけている。
同誌は、2001年6月に『JJ』の妹誌『JJ bis』として創刊。2006年1月号から『bis』に誌名を変更したが、同年8月号をもって休刊。その後、2017年5月25日『bis』プレ号を発売し復刊、9月より奇数月12日発行の隔月刊誌として11年ぶりに復活した。なお、2024年7月号を最後に隔月刊を終了し、季刊に刊行形態を変更していた。（modelpress編集部）
