¡Ö¤¤¤¤½÷¤Ë¥â¥Æ¤ë¥¿¥¤¥×¤À¤Ê¡×·ëº§20Ç¯¤Îº´¡¹ÌÚ¼ç¹À¤µ¤ó¤È±ÝËÜ²ÃÆà»Ò¤µ¤óà¥é¥Ö¥é¥ÖáÉ×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡Ö2¿Í¤È¤âÁêÊÑ¤ï¤é¤ºÁÇÅ¨¡×
àÂçËâ¿Àá¤Î¸ª¤Ë¼ê¤ò¾è¤»¡¢¤Û¤Û¾Ð¤à¸µ½÷Í¥ºÊ
¡¡¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤ÎàÂçËâ¿Àá¤³¤Èº´¡¹ÌÚ¼ç¹À¤µ¤ó¤È¸µ½÷Í¥¤Î±ÝËÜ²ÃÆà»Ò¤µ¤ó¤ÎÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤É×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÂçÀö¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Ó¥ë¥Õ¥£¥·¥ó¥° ËÜÆüºÇ½ªÆü¡×¤È±ÝËÜ¤µ¤ó¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÄÖ¤ê¡¢Á¥¾å¤ÇÇö¤¤¥°¥ì¡¼¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤Ç¥µ¥ó¥°¥é¥¹»Ñ¤Îà¥Ú¥¢¥ë¥Ã¥¯áÈäÏª¡£º´¡¹ÌÚ¤µ¤ó¤Î¸ª¤Ë¼ê¤ò¤«¤±Í¥¤·¤¯¤Û¤Û¾Ð¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡8·î29~31Æü¤Ë°ñ¾ë¸©¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÂçÀö¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Ó¥ë¥Õ¥£¥Ã¥·¥å¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È2025¡×¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¥«¥¸¥Äà¤ê¤Î¹ñºÝÂç²ñ¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤è¤¦¤À¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö²¿ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âåºÎï¤À¤è¤Ê¡¼¡×¡Ö¥×¥íÌîµå»Ë¾å1ÈÖ¤Î¾¡¤ÁÁÈ¤À¤Ê¡×¡Ö¿Æ»Ò¤Ë¸«¤¨¤ë¡×¡Ö2¿Í¤È¤âÁêÊÑ¤ï¤é¤ºÁÇÅ¨¡×¡Ö¼ã¤¤±ü¤µ¤ó¡¢¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±ÝËÜ¤µ¤ó¤Ï2005Ç¯¤Ëº´¡¹ÌÚ¤µ¤ó¤È·ëº§¡£07Ç¯¤Ë·ÝÇ½³¦¤ò°úÂà¤·¤¿¡£