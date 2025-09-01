¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¤ÇÂçµ¬ÌÏËÉºÒ·±Îý ºÇÂç¿ÌÅÙ6¶¯¤ÎÃÏ¿Ì¤òÁÛÄê¡¡123¤Îµ¡´Ø¤¬»²²Ã¡¡·±Îý¤Ë¤ÏÀÐÇËÁíÍý¤â¡ÚËÉºÒ¤ÎÆü¡Û
¡ÖËÉºÒ¤ÎÆü¡×¤Î¤¤ç¤¦¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¤Ç¤Ï¡¢ÅìµþÅÔ¤Ê¤É´ØÅì¤Î9¤Ä¤ÎÅÔ¤È¸©¡¢»Ô¤Ë¤è¤ëÂçµ¬ÌÏ¤ÊËÉºÒ·±Îý¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·±Îý¤Ï¡¢ºÇÂç¿ÌÅÙ6¶¯¤ÎÃÏ¿Ì¤òÁÛÄê¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·úÊª¤¬ÅÝ²õ¤·¡¢Æ»Ï©¤äÅ´Æ»¤Ê¤É¤¬À£ÃÇ¡¢Â¿¿ô¤ÎÉé½ý¼Ô¤¬½Ð¤¿¾ì¹ç¡¢¼«±ÒÂâ¤ä¾ÃËÉ¤Ê¤É¤¬¤É¤¦Ï¢·È¤·¤ÆÂÐ±þ¤¹¤ë¤«³ÎÇ§¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸·¤·¤¤»Ä½ë¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢·±Îý¤Ë¤Ï123¤Îµ¡´Ø¤¬»²²Ã¡£¤Þ¤¿¡¢»ÔÌ±¤â»²²Ã¤·¡¢½»Âð²ÐºÒ¤òÁÛÄê¤·¤¿½é´ü¾Ã²Ð¤Î·±Îý¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢¿´Â¡¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤Ê¤É¤ÎµßÌ¿·±Îý¤â¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
·±Îý¤Ë¤ÏÀÐÇËÁíÍý¤âË¬¤ì¡¢ºÒ³²»þ¤ÎÂÐ±þ¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£