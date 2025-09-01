広瀬すず、結婚・役者としての目標は？10代からの変化語る
【モデルプレス＝2025/09/01】女優の広瀬すずが、8月31日放送の日本テレビ系トーク番組「おしゃれクリップ」（毎週日曜よる10時〜）に出演。現在の目標や目指しているものを明かす場面があった。
この日、10代から休みなくストイックに芝居を続け、「最近考えれる時間も増えた」と変化について語った広瀬。MCで女優の井桁弘恵から「これからの広瀬さん、何に向かって、どこを目標にして今走ってらっしゃるのか」と広瀬のこれからのことについて質問が上がった。
この質問に広瀬は「何にもないです」「何も考えてない」と即答。「今までは『何か答えなきゃ』と思って、色々な作品に出たりとか、『何歳で結婚したいです！』みたいな」「ちょっとしたことでも『いろんな答えもってなきゃ』」と様々な“答え”を探し、回答してたという。しかし「冷静になって、自分のことパっと思った瞬間に『ない！』っていうのが答えでした」と現在ではこの“答え”が「ない」ということがわかったと告白した。
目標がないことで女優を急に辞めたいと思うことがあるのではと問いかけられると広瀬は「来たら怖いですよね」と回答。しかし現在は「良い具合にいろんなものはゆるゆるの状態」と語り、出会う人との関係性を大切にしながら過ごしているという。仕事に対しての意欲が「何かでポキって心折れたら…」と不安もあるというが、「楽しければなんでも良い」と思うようになり、「好きだったら頑張れる」「なんでも笑ってればいいや」と10代よりも楽観的に考えられるようになったと語った。（modelpress編集部）
◆広瀬すず、役者業・結婚の目標は「何にもない」
◆広瀬すず「好きだったら頑張れる」楽観的な心境の変化
目標がないことで女優を急に辞めたいと思うことがあるのではと問いかけられると広瀬は「来たら怖いですよね」と回答。しかし現在は「良い具合にいろんなものはゆるゆるの状態」と語り、出会う人との関係性を大切にしながら過ごしているという。仕事に対しての意欲が「何かでポキって心折れたら…」と不安もあるというが、「楽しければなんでも良い」と思うようになり、「好きだったら頑張れる」「なんでも笑ってればいいや」と10代よりも楽観的に考えられるようになったと語った。（modelpress編集部）
