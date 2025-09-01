田鍋梨々花「Seventeen」モデル卒業を発表 誌上最長9年在籍の思い語る
【モデルプレス＝2025/09/01】女優の田鍋梨々花が、9月16日発売の「Seventeen」（集英社）2025年秋号をもって、約9年間務めた同誌専属モデルを卒業することを発表した。
【写真】田鍋梨々花、超ミニ丈から圧巻美脚際立つ
2021年に「Seventeen」を卒業した大友花恋の在籍8年という最長記録を塗り替え、誌上最長の在籍歴9年となった田鍋が、ついに同誌モデルを卒業。スタッフが語る、撮影現場での彼女にまつわる事件簿や、思い入れの強い「くいしんぼうコーデ」、無双と言われてきた「おバカテスト」のラストテストなど、彼女が唯一無二の面白いキャラクターを発揮した企画が満載。ロングインタビューでは、2016年に12歳で同誌専属モデルとなってからこれまでの歴史を振り返り、9年間の「Seventeen」への思いをたっぷりと語っている。
今号は、人気TVアニメ「SPY×FAMILY」（原作：遠藤達哉氏／集英社「少年ジャンプ＋」連載中）のSeason3放送（10月4日23時〜／テレ東系列ほか）を記念し、同誌とのコラボ表紙が実現。さらに、モデル表紙版には2026年3月に放送が開始されるNHK朝の連続ドラマ小説「風、薫る」で主演が決定し話題となっている、同誌専属モデルの上坂樹里が、ソロで表紙に初登場する。（modelpress編集部）
◆田鍋梨々花「Seventeen」モデル卒業を発表
◆表紙は「SPY×FAMILY」＆上坂樹里
