複数当てはまっちゃうかも？Xで話題「心が疲れてるサイン」に1.3万いいね「今まさにこの状態」【ママリ】

社会の動きがとてもスピーディーな現代は、日々その流れに追いつくのがやっと…なんてこともありますよね。





心が疲れているサインがこれらしい。「人と話したくない」「頑張る気力がおきない」「食欲がない/ありすぎる」「些細なことでイライラ」「なぜかずっと気分が落ち込んでいる」「文章が頭に入ってこない」「眠りが浅い」「音の刺激に過敏」「歩くのがゆっくりになる」これは注意しておきたい。

気がつくと自分の心身を気遣うことが後回しになっていることは、少なくないのではないでしょうか。しかし、そうした時間が過ぎていくうち、心はどんどん疲れを溜めていくかもしれません。ではどうすれば心が疲れているサインに気づけるのでしょうか？そのヒントとなる内容を、投稿者のよでぃさんが発信しました。

体の疲れや病気と異なり、心の疲れは「どんなサインが出たら疲れているのか」が分かりにくいかもしれません。しかし、よでぃさんの投稿した内容のように、具体的なサインが分かると、疲れの目安が分かっていいですね。



この投稿には「今まさにこの状態です」「私今元気なつもりだったのに…やたらと当て嵌まるのは、何故…。」「殆ど当てはまる。疲れてんだな～俺」といったリプライがついていました。



体もですが、心の疲れにも自分で気づけることは大切。ただ、心の不調も体の不調と同じく自己判断だけで済ませず、しっかりと専門家に相談するようにしましょう。

大人も心しておきたい、SNSを使う際に大事なこと

大人から子どもまで、日常の中にはさまざまなデバイスが浸透しています。その中でもSNSサービスは多くの人が日常的に利用しているものではないでしょうか。



大変便利な面がある一方、SNSにはネガティブな方向へ影響が出やすい面があるのも事実。今回、母君さんが投稿したのは、そうしたSNSサービスの1つ、LINEを安全に使うためのポイントを子どもに伝える方法だそうですが…？

小6息子へのライン講座

リピートアフタミー



「女子はしゃべる」「女子はしゃべる」

「女子はみせるし」「男子もみせる」

「なんなら男子は」「スマホ貸してる」

「ラインに書いていいことは！」

「回し読みされてもいい内容！」

「ラインには、ないと思え」

「プライバシー」



パーフェクト💮

SNSツールにはいろいろなサービスがありますが、いずれのサービスを利用する場合も、母君さんが投稿していた内容は頭に入れておきたいポイントかもしれませんね。性別や年代に関わらず、日常とネットでの発言に境目がなくなってきている人もいます。しかし、ネット上で投稿してしまった内容は、たとえ投稿者が削除してもインターネットの海の中には残り続けてしまうことを忘れずにいたいものです。



筆者はかつて、SNSに書く内容は「自宅の玄関に貼りだしても困らない内容かどうか」というアドバイスを受けたことがあり「なるほど」と思った経験があります。こうした納得感のある言葉はずっと心に残るので、わが子にも伝えていきたいですね。



SNSを利用するすべての人が傷つくことなく、便利に利用できるよう気を付けていきたいと思える投稿でした。

おすすめの下味冷凍テク

冷凍お肉を買ったとき、皆さんはどうしていますか？そのまま冷凍するより、ほんのひと手間を加えて、下味をつけてえておくと、使うときとても便利です。



投稿者のうららさんが、おすすめにお肉の下味テクニックを教えてくれました。

やらなきゃ損！節約のために豚肉の特大パック買った人は今すぐ下味冷凍して。疲れてもうムリ…って時もちゃちゃっと作れて15分以上は時短できる。フルタイムワンオペ3児ママの私が下ごしらえから楽ちんなものを厳選。ひとつ気をつけてほしいのは、使い勝手のいい〇〇だけは冷凍に向かないので↓

安いときにまとめて買うことがあるお肉。そのとき下味をつけて冷凍をしておくととても便利。使いたいとき、忙しくても、しっかりと味がついているので、簡単においしい料理を作ることができます。下味冷凍の時短テクニックはママの強い味方ですね。



この投稿に「分かりやすい図解ですね」「今度からそうします」などのリプライが寄せられました。この投稿のあと、うららさんは鶏肉の下味冷凍(3.3万いいね)、魚の下味冷凍(5.6万いいね)、副菜の下味冷凍(1.5万いいね)についても投稿されています。



忙しくても、栄養も味もばっちりなご飯を作りたい。疲れていても、料理を作らなくては…そんな人にぴったりの技ですね。

