¥¢¡¼¥Ë¥ã¡õ¥Ù¥Ã¥¡¼¡¢À©Éþ¥³¡¼¥Ç¤Ç¡ÖSeventeen¡×É½»æÅÐ¾ì¡ÖSPY¡ßFAMILY¡×¤È¥³¥é¥Ü¼Â¸½
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/01¡Û¿Íµ¤TV¥¢¥Ë¥á¡ÖSPY¡ßFAMILY¡×¡Ê¸¶ºî¡§±óÆ£Ã£ºÈ»á¡¿½¸±Ñ¼Ò¡Ö¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ü¡×Ï¢ºÜÃæ¡Ë¤ÎSeason3ÊüÁ÷¡Ê10·î4Æü23»þ¡Á¡¿¥Æ¥ìÅì·ÏÎó¤Û¤«¡Ë¤òµÇ°¤·¡¢¡ÖSeventeen¡×¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¼Â¸½¡£¥¢¡¼¥Ë¥ã¤È¥Ù¥Ã¥¡¼¤¬¡¢9·î16ÆüÈ¯Çä¤ÎÆ±»ï2025Ç¯½©¹æ¤ÎÉ½»æ¤ò¾þ¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡ÖSPY¡ßFAMILY¡×¥¢¡¼¥Ë¥ãÌò¤¬²Ä°¦¤¹¤®¤ë
º£¹æ¤ÎÉ½»æ¤Ï¡¢½÷»Ò¹â¹»À¸É÷¤ÎÀ©Éþ¤òÃåÍÑ¤·¥Ï¡¼¥È¥Ý¡¼¥º¤ò¤·¤¿¥¢¡¼¥Ë¥ã¤È¥Ù¥Ã¥¡¼¤ÎÉÁ¤¤ª¤í¤·¥¢¥Ë¥á³¨¡£¤Þ¤ë¤ÇËÜÅö¤Î½÷»Ò¹âÀ¸¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¤Ë¤®¤ä¤«¤Ê¥¹¥¯¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥¯¤â¸«¤É¤³¤í¤À¡£¥Ü¥ó¥É¡ÊÆ±ºî¤Î¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ë¤ä¡¢2¿Í¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¡È¤Ò¤Ä¤¸¡É¤Î¥Á¥ã¡¼¥à¡¢¥Ô¡¼¥Ê¥Ä¤Î´Ì¥Ð¥Ã¥Â¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¤³¤À¤ï¤ê¤¬ËþºÜ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
º£¹æ¤Î¥â¥Ç¥ëÉ½»æÈÇ¤Ë¤Ï¡¢2026Ç¯3·î¤ËÊüÁ÷¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤ëNHKÄ«¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¾®Àâ¡ÖÉ÷¡¢·°¤ë¡×¤Ç¼ç±é¤¬·èÄê¤·ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢Æ±»ïÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤Î¾åºä¼ùÎ¤¤¬¡¢¥½¥í¤ÇÉ½»æ¤Ë½éÅÐ¾ì¡£¤Þ¤¿¡¢ÅÄÆéÍü¡¹²Ö¤¬º£¹æ¤ò¤â¤Ã¤ÆÆ±»ïÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤òÂ´¶È¡£9Ç¯´ÖºßÀÒ¤Ç¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡ÖSPY¡ßFAMILY¡×¥¢¡¼¥Ë¥ãÌò¤¬²Ä°¦¤¹¤®¤ë
¢¡¥¢¡¼¥Ë¥ã¡õ¥Ù¥Ã¥¡¼¡ÈÀ©Éþ¥³¡¼¥Ç¡É¤ÇÉ½»æÅÐ¾ì
º£¹æ¤ÎÉ½»æ¤Ï¡¢½÷»Ò¹â¹»À¸É÷¤ÎÀ©Éþ¤òÃåÍÑ¤·¥Ï¡¼¥È¥Ý¡¼¥º¤ò¤·¤¿¥¢¡¼¥Ë¥ã¤È¥Ù¥Ã¥¡¼¤ÎÉÁ¤¤ª¤í¤·¥¢¥Ë¥á³¨¡£¤Þ¤ë¤ÇËÜÅö¤Î½÷»Ò¹âÀ¸¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¤Ë¤®¤ä¤«¤Ê¥¹¥¯¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥¯¤â¸«¤É¤³¤í¤À¡£¥Ü¥ó¥É¡ÊÆ±ºî¤Î¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ë¤ä¡¢2¿Í¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¡È¤Ò¤Ä¤¸¡É¤Î¥Á¥ã¡¼¥à¡¢¥Ô¡¼¥Ê¥Ä¤Î´Ì¥Ð¥Ã¥Â¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¤³¤À¤ï¤ê¤¬ËþºÜ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡¥â¥Ç¥ëÉ½»æÈÇ¤Ï¾åºä¼ùÎ¤ ÅÄÆéÍü¡¹²Ö¤¬Â´¶È
º£¹æ¤Î¥â¥Ç¥ëÉ½»æÈÇ¤Ë¤Ï¡¢2026Ç¯3·î¤ËÊüÁ÷¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤ëNHKÄ«¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¾®Àâ¡ÖÉ÷¡¢·°¤ë¡×¤Ç¼ç±é¤¬·èÄê¤·ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢Æ±»ïÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤Î¾åºä¼ùÎ¤¤¬¡¢¥½¥í¤ÇÉ½»æ¤Ë½éÅÐ¾ì¡£¤Þ¤¿¡¢ÅÄÆéÍü¡¹²Ö¤¬º£¹æ¤ò¤â¤Ã¤ÆÆ±»ïÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤òÂ´¶È¡£9Ç¯´ÖºßÀÒ¤Ç¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û