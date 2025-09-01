¡Ö¥Þ¥¸¤â¤ó¤ÎÅ·»È¡×¸µ¥¢¥¤¥É¥ë&¸µ»ÒÌòà¤á¤¤¤Ê¤®2Sá¤ËÈ¿¶Á¡ÖÆ©ÌÀ´¶¥ì¥Ù¥Á¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ÆÃÏµå¤òµß¤¦¡×
¿§°ã¤¤à¿¨³ÑáÉÕ¤¥«¥Á¥å¡¼¥·¥ã
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¡áLOVE¡×¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç½÷Í¥¤ÎóîÆ£¤Ê¤®¤µ¤¬¸ø³«¤·¤¿ÃçÎÉ¤·½÷Í¥¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤á¤¤¤Ê¤®¥é¥¸¥ª¸ø³«¼ýÏ¿inÉÙ»ÎµÞ¥Ï¥¤¥é¥ó¥É¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡¼!ÌÔ½ë¤ÎÃæ¡¢Â¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢ÉÙ»ÎµÞ¥Ï¥¤¥é¥ó¥É¤Î¥í¥´¤ÎÆþ¤Ã¤¿¥«¥Á¥å¡¼¥·¥ã¤òÃå¤±¤Æ¡¢»ÒÌò½Ð¿È¤Î½÷Í¥¡¦Èª²ê°é¤È´ó¤êÅº¤¦2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¡ÖÈª²ê°é¡õóîÆ£¤Ê¤®¤µ¡Ø¥ª¥Õ¤Ï¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¡Ù¡×¤Ë½Ð±éÃæ¤Ç¡¢8·î30Æü¤Ë¸ø³«¼ýÏ¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤¿ºÝ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¥Þ¥¸¤â¤ó¤ÎÅ·»È¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ÆÃÏµå¤òµß¤¦¡×¡Ö2¿Í¤È¤âÆ©ÌÀ´¶¥ì¥Ù¥Á¡×¡Ö¤á¤¤¤Ê¤®Âç¹¥¤¡×¡ÖÆ©ÌÀ´¶¥¨¥°¥¤¡×¤ÈÀä»¿¤¹¤ëÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£