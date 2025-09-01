朝ドラ「風、薫る」主演で話題の上坂樹里「Seventeen」ソロで初表紙
【モデルプレス＝2025/09/01】女優の上坂樹里が、9月16日発売の「Seventeen」（集英社）2025年秋号に登場。同誌で初のソロ表紙を飾る。
【写真】26年度朝ドラ主演女優、姉との貴重な2ショット
2026年の3月に放送が開始されるNHK朝の連続ドラマ小説「風、薫る」で主演が決定し話題となっている、同誌専属モデルでもある上坂が、ソロで表紙に初登場。赤いパーカーと強いアップが印象的な表紙に仕上がっている。なお、9月1日から「Seventeen」公式SNSでは、彼女の魅力が凝縮されたカバームービーも公開される。
今号は、人気TVアニメ「SPY×FAMILY」（原作：遠藤達哉氏／集英社「少年ジャンプ＋」連載中）のSeason3放送（10月4日23時〜／テレ東系列ほか）を記念し、同誌とのコラボ表紙が実現。また、田鍋梨々花が今号をもって同誌専属モデルを卒業。9年間在籍での思いを語る。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】26年度朝ドラ主演女優、姉との貴重な2ショット
◆上坂樹里「Seventeen」初表紙
2026年の3月に放送が開始されるNHK朝の連続ドラマ小説「風、薫る」で主演が決定し話題となっている、同誌専属モデルでもある上坂が、ソロで表紙に初登場。赤いパーカーと強いアップが印象的な表紙に仕上がっている。なお、9月1日から「Seventeen」公式SNSでは、彼女の魅力が凝縮されたカバームービーも公開される。
◆アニメ表紙版は「SPY×FAMILY」田鍋梨々花が卒業
今号は、人気TVアニメ「SPY×FAMILY」（原作：遠藤達哉氏／集英社「少年ジャンプ＋」連載中）のSeason3放送（10月4日23時〜／テレ東系列ほか）を記念し、同誌とのコラボ表紙が実現。また、田鍋梨々花が今号をもって同誌専属モデルを卒業。9年間在籍での思いを語る。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】