Á°ÅÄÍª¸à¤Î¼¡Àï¤â2·³ÅÐÈÄ¤Ø¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÁÒÌî¥³¡¼¥ÁÀâÌÀ¡¡9Ï¢Àï¡Ö·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡×
¡¡¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Åê¼êÎý½¬¡Ê1Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÁÒÌî¿®¼¡Åê¼ê¥³¡¼¥Á¤¬¡¢Á°ÅÄÍª¸à¤Î¼¡ÀïÅÐÈÄ¤¬2·³Àï¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Á°ÅÄÍª¸à¤Ï8·î25Æü¤Ë½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¡£Æ±27Æü¤Î¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¤¯¤Õ¤¦¥Ï¥ä¥ÆÀï¡Ê¤Á¤å¡Á¤ë¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÀ¶¿å¡Ë¤Ç6²ó2¼ºÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°ÅÄÍª¤Ï1Æü¤ÎÅê¼êÎý½¬¤Ë»²²Ã¡£ÁÒÌî¥³¡¼¥Á¤Ï¡Ö¡ÊÁ°ÅÄ¡ËÍª¸à¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¼¡¤Ï2·³¤ÇÅê¤²¤Æ¤â¤é¤¦¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¸½¾õ¤Ï1·³ÀèÈ¯¤ËÈ÷¤¨Ä´À°¤¹¤ë¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤ÎÎ©¾ì¡£º£¸å¤Ï9Ï¢Àï¤Ê¤É¤â¤¢¤ëÃæ¤À¤¬¡¢¡Ö¤Ç¤â¡¢Íª¸à¤Ç·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤·¤Ã¤«¤ê¤¤¤¤¾õÂÖ¤ÎÁª¼ê¤ò¡¢¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶¥Áè¤ò´üÂÔ¤·¤¿¡£