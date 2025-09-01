永尾柚乃（8）安達祐実（43）が1日、東京・六本木のテレビ朝日で、2日に最終回を迎える同局系「誘拐の日」（火曜午後9時）の取材会を行った。

共演を振り返り、安達が「柚乃ちゃんは、大人としゃべってるみたいなんだけど、あどけなさも持っている。見たことがない子役さん」と言うと、永尾は「にやけちゃいますね」と喜び、安達について「すごく美しいじゃないですか。うわーってなるし、目や手、全部で演技したりすごいなと。すごく勉強になったし楽しかったです」と話した。

子役時代の安達の演技を見たことがあるかと聞かれた永尾は「もちろんです！ すばらしいなと思います。怖い役も優しい役もできる。こっちに感情が分かるというか、すごいなと思いました」と言うと、安達は「うれしいです」と照れ笑いした。

2児の母でもある安達。長男が永尾と同学年だとし「どうやって（学校と）両立してるのかなと思う。むちゃくちゃ大変だと思う。同じようなテンションで、疲れたところも見せずに」と感心。さらに「うちの子も妖怪が大好き」と、永尾との共通点を明かした。永尾は安達を川姫という妖怪に例え「川姫はめっちゃ美人なんです。男の人が見てきれいだなと思ったら魂を…。美人なところと髪形が似てる」と話した。

次回、もし共演するとしたらどんな設定を希望するかと聞かれ、安達は「今回は全然仲良くなれない役だったので、家族とかすごく楽しく過ごす役」と言うと、永尾も「一緒にいっぱい話したり、笑ったり、家族みたいになったり、バチバチじゃない家族みたいになりたい」と応じた。