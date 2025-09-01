飯島直子、手作りそうめん料理披露「具沢山で美味しそう」「親近感湧く」の声
【モデルプレス＝2025/09/01】女優の飯島直子が8月31日、自身のInstagramを更新。手作り料理の様子とともに1日の出来事を報告し、反響が寄せられている。
【写真】飯島直子「親近感湧く」と話題のお手製そうめん料理
飯島は「本日は、まったり過ごしていました」として、ラー油の辛み調味料を使い、きゅうり・しめじ・豚肉を乗せたお手製そうめん料理を公開。8月30日・31日に日本テレビ系で放送された「24時間テレビ48-愛は地球を救う-」でのSUPER EIGHT横山裕のマラソンを見て涙したエピソードや、「初の、ソロ銀ブラ」をしたエピソードなども紹介している。
この投稿に、ファンからは「具沢山で美味しそう」「韓国風でいいですね」「親近感湧く料理」「家庭的で素敵」「料理上手」「参考になります」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
