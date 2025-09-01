¿¥ÅÄÍµÆó¡Ö¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ë¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡¡Ë®²è¥È¥Ã¥×¤Î¶â»úÅã¥·¥ê¡¼¥º¡¡È¯Ã¼¤Ï¼çÌò¤Î¤Ò¤È¸À
ÇÐÍ¥¿¥ÅÄÍµÆó¡Ê57¡Ë¤¬8·î31Æü¡¢TBS·Ï¡ÖÆüÍËÆü¤Î½é¼ª³Ø¡×¡ÊÆüÍË¸á¸å10»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÆüËÜ¤ÎºÇÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿±Ç²è¡ÖÍÙ¤ëÂçÁÜººÀþ¡×¤Î±Ç²è²½¤ò¥×¥í¥Â¥å¥µ¡¼¤ËÀâÆÀ¤·Â³¤±¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
1997Ç¯¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ç¡ÖÍÙ¤ëÂçÁÜººÀþ¡×¤¬¥É¥é¥ÞÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤ÈºÇ¹â»ëÄ°Î¨¤Ï23¡¦1¡ó¤È¥Ò¥Ã¥Èºî¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¿¥ÅÄ¤Ï¡Ö¡ÈÍÙ¤ë¡Á¡É¤ò¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ë´Ö¤Ë¡Ø¤³¤ì¡¢±Ç²è¤Ë¤·¤¿¤éÌÌÇò¤¤¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤³¤ì¤Ï±Ç²è´Û¤Ë¿Í¤ò¸Æ¤Ù¤ë¤è¡¢¤Ã¤Æ´¶¤¸¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£MCÎÓ½¤»á¤«¤é¡Ö¤½¤ì¤ÏÄ¾ÀÜ¤À¤ì¤«¤Ë¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤¿¡£¿¥ÅÄ¤Ï¡Ö¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ë¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡¢¤º¤Ã¤È¡£±Ç²è²½¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¤è¡¢¤Ã¤Æ¡£¤ª¶âÊ§¤Ã¤Æ¤Ç¤â´Ñ¤¿¤¤¤â¤Î¤ò¤Ä¤¯¤ì¤ë¡¢¤Ã¤Æ¡£¼ÂºÝ¤Î·Ù»¡¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Ë¼èºà¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬¡Ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¡ËÆþ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡¢¥ê¥¢¥ë¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤Æ¡¢¸ØÄ¥¤·¤Æ¾Ð¤¤¤Ë¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡¢¤À¤«¤éÃË½÷¡¢Ç¯ÎðÌä¤ï¤º³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤¬¤Ç¤¤ë¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¤³¤ì¤ÏÀäÂÐ±Ç²è²½¤·¤è¤¦¤è¡¢¤Ã¤Æ¡¢¤º¡¼¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡×¤È¸À¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
ÎÓ»á¤«¤é¡Ö¤ä¤ë¡¢¤Ã¤Æ·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¤É¤¦»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤Æ¡Ö¤ä¤Ã¤¿¡¼¡¢¤Ç¤¹¤è¡¢¤â¤¦¡¢¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤éËÍ¤ÎÃæ¤Ç¥Ñ¡¼¥È1¤Ç¡ØÍÙ¤ë¡Á¡Ù¤ÏÁ´Éô¾Ã²½¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£Ì´¤«¤Ê¤Ã¤¿¤·¡¢¤â¤¦¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤¿¤·¡£¡ØÍÙ¤ë¡Á¡Ù¤Ã¤ÆºîÉÊ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤³¤ì¤Ç½ª¤ï¤ê¤Ç¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÀÅ¤«¤ËÏÃ¤·¤¿¡£
¡ÖÍÙ¤ëÂçÁÜººÀþ¡×¤¬1998Ç¯¤Ë±Ç²è²½¤µ¤ì¤Æ101²¯±ß¤Î¶½¹Ô¼ýÆþ¤òµÏ¿¡£¤½¤Î¸å¡¢2003Ç¯¤Ë±Ç²èÂè2ÃÆ¡ÖÍÙ¤ëÂçÁÜººÀþ¡¡¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¥Ö¥ê¥Ã¥¸¤òÉõº¿¤»¤è¡ª¡×¤Ç173²¯±ß¤òµÏ¿¤·¡¢¸½ºß¤Ç¤âË®²è¼Â¼Ì±Ç²è¤Ç¤Ï¶½¹Ô¼ýÆþ¤Î1°Ì¤Ë·¯Î×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£