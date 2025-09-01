松井玲奈、SKE48卒業から10年を報告 当時の過去写真公開「懐かしい」「感動」の声
【モデルプレス＝2025/09/01】女優の松井玲奈が8月31日、自身のInstagramを更新。グループ卒業から10年の節目を迎え、当時の写真と共に感謝の想いを綴った。
【写真】松井玲奈、10年前の卒コンショット公開
SKE48からの卒業後10年が経ったことを報告した松井は「いろいろあった10年でしたが、どこへ行ってもグループにいた時の経験が活きているなと感じ、私の仕事へ向き合う大切な基盤になっています」とコメントし、10年前の卒業コンサートで白いドレス姿の写真を披露した。
この投稿に、ファンからは「大切な思い出」「感動」「懐かしい」「ありがとう」「お疲れ様」「これからも応援」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
