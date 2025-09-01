放送作家の高田文夫氏（77）が1日、ニッポン放送「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」（月〜金曜午前11時半）に生出演。8月29日の同番組にゲスト出演したダチョウ倶楽部の寺門ジモン（62）に苦言を呈した。

29日の放送には寺門の他、肥後克広、有吉弘行がゲスト出演していた。高田氏は「本当にさ、ジモンが邪魔」と切り出した上で「もうさ、あれほど有吉だけで来いよって言ったのに有吉がまたさ『ダチョウ連れてっていいですか』みたいな。おびえるからさ」と経緯を説明した。

そして「ジモンが邪魔だよ。ジモンが一言しゃべるとピタッと全員が黙るんだから。時間よ止まれだから。様子見てまたしゃべり出して、ギクシャクギクシャク。止めるからねぇ」と笑いながらツッコミを入れ、「竜ちゃんも本望だろうなと思ってさ」とダチョウ倶楽部の故上島竜兵さんの名前を引き合いに出した。

有吉も前日放送のJFN系ラジオ番組「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER」（日曜午後8時）で寺門に言及。「もう私、ジモンさんと一緒にラジオ出るの、やめにしたいと思います」と語っていた。