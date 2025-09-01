Image: シンズ・ストア

今回ご紹介する「Stream 2」は、睡眠というブラックボックスを可視化し、朝の自分をアップデートするためのヒントを与えてくれるスマートデバイスです。

プライバシーを守る、という大前提

「スマートデバイス」と聞くと、多機能な一方で、どこか落ち着かない印象もあるかもしれません。

「寝ているあいだもマイクで監視されているのでは」と感じてしまって、かえって休息を妨げる…なんて本末転倒ですよね。

「Stream 2」は、そうした夜の不安を解消するため、音ではなく身体の振動を捉える方式を採用しています。

いびきに繋がる特有の身体の動きを、枕に内蔵された高精度センサーが感知する仕組み。プライバシーを尊重しながら状態を把握し、隣で眠る人のいびき音に誤反応する心配もありません。

感知後は、気の利くアシスタントのように穏やかな振動で快適な寝姿勢に寄り添います。まさに、穏やかな眠りの時間とプライバシー、その両方を尊重する方にふさわしい選択肢です。

睡眠をデータ化し、コンディションを見直す

眠っているあいだの自分のことって、普通は知ることができません。だからこそ、「Stream 2」が提供する心拍数・呼吸数・身体の動きといった睡眠データには価値があります。

専用アプリを開けば、昨晩の睡眠の状況が、まるでプロジェクトの進捗レポートのように表示されます。

睡眠の質を客観的なデータとして把握することは、ご自身の睡眠習慣を見直し、日々の生活を客観的に振り返るヒントになるんじゃないでしょうか。

加えて、アラーム機能もユニークです。設定時刻には、けたたましい音の代わりに、やさしい振動で目覚めを促してくれます。

「目覚まし時計と戦う朝」は、もう過去の話。誰かに優しく肩を叩かれるような、心地よい目覚めが待っていますよ。

自分仕様に「チューニング」する、枕としての基本性能

どんなに多機能でも、枕としての寝心地、つまり「基本性能」が伴わなければ意味がありません。

「Stream 2」は、優しく包み込むようなフィット感を持つウレタンフォーム素材を採用。頭部から首までを自然に支えるデザインが、リラックスした寝姿勢をサポートします。

さらに、付属のパーツで自分好みのフィット感を追求できます。

高さ調整：付属のエアバッグパーツで、お好みの高さに調整できます。温熱機能：首元を温めるヒート機能を加えれば、就寝前のリラックスタイムを演出できます。

既製品に合わせるのではなく、自分のために設える。そんな発想の枕なんです。

長く付き合うための、信頼性とメンテナンス性

「Stream 2」は、内部の電子パーツを全て取り外すことで、枕本体の丸洗いが可能です。汗をかきやすい季節でも、いつでも清潔な状態をキープできるのは嬉しいポイント。

また、日本国内での使用に必要なPSE認証やTelec技適（技術基準適合証明）も取得済みです。安心して毎日の睡眠を任せられる品質を備えています。

さらに、お届け日から1年間のメーカー保証も付帯。万が一の初期不良などにも対応する信頼のサポート体制も、この「頼れる相棒」との長い付き合いを後押しします。

コンディションを感覚ではなくデータで把握し、手が打てる。睡眠という「生活のど真ん中」で安心して使い続けられる…といった特長を備えた次世代枕で睡眠環境を整えれば、翌日以降の選択肢が増えそうですね。

まずはその静かな実力を、ご自身の眠りで試してみてはいかがでしょう。

